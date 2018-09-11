Правозащитники раскритиковали приговор Альберту Хамхоеву

11 сентября 2018, 04:50

Никаких доказательств вины Хамхоева, обвиненного в хранении оружия, в ходе судебного следствия предъявлено не было, приговор является несправедливым, считает руководитель офиса ПЦ "Мемориал" в Ингушетии Тимур Акиев. Дело о пытках Хамхоева затягивается, рассказали представители "Комитета против пыток" Магомед Аламов и Альберт Кузнецов.

Как писал "Кавказский узел", 10 сентября суд в Назрани приговорил спортсмена Альберта Хамхоева к 1,5 года лишения свободы условно, признав его виновным в хранении оружия. Сам Хамхоев вину признать отказался и напомнил, что его пытали после задержания.

Житель Ингушетии Альберт Хамхоев был задержан после нападения боевиков на пост ДПС в Яндаре 5 ноября 2017 года и обвинен в незаконном хранении оружия. По словам его родственников, силовики избили Хамхоева при задержании и подбросили ему пистолет. По словам отца, Альберт в день нападения находился в Москве, откуда вернулся только 9 ноября 2017 года, то есть через четыре дня после нападения на пост. Родственники связали преследование молодого человека с тем, что он тренировался вместе с Магомедом Мурзабековым, убитым при нападении на пост. Свидетели, в том числе сотрудник ингушского центра "Э" Тимур Албаков, подтвердили в суде версию о подброшенном пистолете. 29 августа адвокаты заявили, что вина Хамхоева не доказана, прокурор же запросил для подсудимого два года лишения свободы.

В последнем слове Альберт Хамхоев заявил, что у него никогда не было пистолета и он увлекается спортом, а не оружием, из-за которого не стал бы портить себе жизнь и спортивную карьеру, передает присутствовавший на заседании суда корреспондент "Кавказского узла".

"Всю жизнь я занимался боксом, строил успешную карьеру, но в один миг мне всё перечеркнули, сломали карьеру, жизнь сломали всю, здоровье испортили… Надеюсь, что суд вынесет обоснованное решение и оправдает меня… Ведь помимо этого суда есть и суд Божий", - сказал Альберт Хамхоев в последнем слове.

Судья, зачитывая приговор, озвучил обстоятельства, ранее не приведенные в ходе процесса, в частности, упомянул распечатку материалов с телефона Хамхоева, мессенджеров и соцсетей, что вызвало неоднозначную реакцию защиты и обвиняемого.

После оглашения приговора Хамхоев заявил корреспонденту "Кавказского узла", что не считает его справедливым.

"Мы будем обжаловать, это беспредел полный", - заявил он.

Защитник Хамхоева Джабраил Куриев сказал корреспонденту "Кавказского узла", что по таким статьям оправдательных приговоров практически не бывает.

По его словам, у него нет специальной информации о количестве оправдательных приговоров по таким обвинениям.

"Я не веду статистику оправдательных приговоров по судам, но в моей практике я не видел по статье 222 оправдательных приговоров… В республике (Ингушетия) по таким статьям, как правило, дают один год колонии", - пояснил Куриев.

Он также отметил, что суд не учел ряд ходатайств и показаний, говорящих в пользу подзащитного, а также в приговоре были озвучены обстоятельства, не упомянутые в ходе всего процесса.

"Вижу основания обжаловать (приговор) не только на территории Российской Федерации вплоть до Конституционного суда, но и до Европейского суда по правам человека... Приговор ничем не мотивирован, не обоснован, доказательств не предоставлено, понятые отсутствовали, протоколы и все доказательства имеют существенные нарушения, и суд никак не мог данные доказательства положить в основу приговора. Считаю, что это не приговор, а "сказка придуманная" и взятый с потолка текст. Мы будем добиваться справедливости в том случае, если Хамхоев пожелает обжаловать его в установленном порядке", - сказал Куриев.

Юрист "Комитета против пыток" Магомед Аламов отметил, что дело о пытках Альберта Хамхоева находится в Назрановском межрайонном следственном отделе.

"Следователь нам сказал, что будет произведена очная ставка с сотрудником ЦПЭ, доставлявшем нашего доверителя в ИВС, но пока мы никаких действий со стороны следствия не видим", - сказал после суда Аламов корреспонденту "Кавказского узла".

Его коллега Альберт Кузнецов рассказал, что следствие по пыткам затягивается.

"Последние следственные действия были 4 августа с потерпевшим. С тех пор ничего больше не проводилось. Обвинение не предъявлено подозреваемому", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он отметил, что подозреваемый может оказывать давление на участников процесса, "находясь при служебных полномочиях на свободе".

Руководитель офиса Правозащитного центра "Мемориал" в Ингушетии Тимур Акиев назвал приговор в отношении Альберта Хамхоева несправедливым.

"Приговор несправедливый, потому что в ходе судебного следствия никаких доказательств вины Альберта предъявлено не было. Все показания, на которые ссылался суд, не являются ими… Те же показания, озвученные сотрудниками ЦПЭ, даже они являются подтверждением нарушения УПК в ходе обыска, и к ним нельзя относиться объективно. Однако суд счел их почему-то достаточными, даже не объяснив", - сказал Акиев корреспонденту "Кавказского узла".