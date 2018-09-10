Альберт Хамхоев получил условный срок вопреки заявлению о пытках

10 сентября 2018, 13:50

Суд в Назрани сегодня приговорил спортсмена Альберта Хамхоева к 1,5 года лишения свободы условно, признав его виновным в хранении оружия. Сам Хамхоев в последнем слове отказался признать вину и напомнил, что его пытали после задержания.

Как писал "Кавказский узел", житель Ингушетии, спортсмен Альберт Хамхоев был задержан после нападения боевиков на пост ДПС в Яндаре 5 ноября 2017 года и обвинен в незаконном хранении оружия. По словам его родственников, силовики избили Хамхоева при задержании и подбросили ему пистолет. Свидетели, в том числе сотрудник ингушского центра "Э" Тимур Албаков, подтвердили в суде версию о подброшенном пистолете. 29 августа адвокаты заявили, что вина Хамхоева не доказана, прокурор же запросил для подсудимого два года лишения свободы.

Хамхоев после задержания подвергся пыткам, но отказался признать вину. По словам отца, Альберт в день нападения находился в Москве, откуда вернулся только 9 ноября 2017 года, то есть через четыре дня после нападения на пост. Родственники связали преследование молодого человека с тем, что он тренировался вместе с Магомедом Мурзабековым, убитым при нападении на пост. На пистолете, хранение которого вменяется Хамхоеву, не обнаружено отпечатков его пальцев.

Сегодня в Назрановском райсуде Альберт Хамхоев выступил с последним словом, в котором отказался признать себя виновным, пояснив, что у него никогда не было пистолета, и что он увлечен спортом, а не оружием, и не стал бы хранить оружие, рискуя спортивной карьерой.

Он подчеркнул также, что его фото с кем-либо никак не может указывать на его вину, и напомнил суду, что после задержания подвергся пыткам.

После совещания судья приговорил Хамхоева к 1,5 года лишения свободы условно без штрафа. Зачитывая приговор, суд не упомянул факт пыток и счел показания бывшего оперативника центра «Э» Тимура Албакова «недостаточными».

На оглашении приговора в зале присутствовало больше людей, чем обычно, в том числе родственники Хамхоева, коллеги по спорту, а также представители «Комитета против пыток» Магомед Аламов и Альберт Кузнецов, руководитель отделения ПЦ «Мемориал» Тимур Акиев, представитель правозащитной организации «Машр» Исмаил Нальгиев и защитники Хамхоева Александр Караваев и Джабраил Куриев, передал корреспондент "Кавказского узла", также присутствовавший в зале суда.

Альберт Хамхоев выразил несогласие с несправедливым, по его мнению, приговором. Защитники заявили, что суд не учел ряд показаний в пользу подзащитного и не смог обеспечить явку ключевых свидетелей обвинения, которые были понятыми при обыске - Мостаренко и Пшеничного. Приговор, скорее всего, будет обжалован, пояснили корреспонденту "Кавказского узла" представители защиты Хамхоева.

Ранее свидетели Пшеничный и Мостаренко на суд не явились, несмотря на то, что судья принял решение об их принудительном приводе.

Руководитель ПЦ «Мемориал» Тимур Акиев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что приговор Хамхоеву, по его мнению, несправедлив, поскольку суд не учел многие ходатайства, доказательства и показания, свидетельствующие в пользу Хамхоева.

Напомним, что ранее представитель "Комитета против пыток" Константин Гусев указал "Кавказскому узлу", что уголовное дело против Альберта Хамхоева начинает пересекаться с делом о пытках в ингушском ЦПЭ, которое рассматривается в суде в Нальчике. По словам Гусева, "один и тот же силовик" фигурирует в обоих этих делах. Приговор сотрудникам ингушского ЦПЭ, в том числе руководителю структуры Тимуру Хамхоеву, был вынесен 27 июля. Сроки, назначенные Хамхоеву и его коллегам, оказались значительно меньше, чем требовало обвинение.