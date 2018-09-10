10 сентября 2018, 08:59
Азербайджан обвинил Армению в обстрелах двух сел
Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня в зоне конфликта 95 раз за сутки, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.
Как информировал "Кавказский узел", 9 сентября азербайджанская сторона заявила о 96 обстрелах своих позиций. В свою очередь Минобороны Нагорного Карабаха насчитало 200 обстрелов со стороны Азербайджана за прошедшую неделю, со 2 по 8 сентября.
С утра 9 сентября по утро 10 сентября были обстреляны азербайджанские позиции в селах Гушчу Айрым и Ашагы Аскипара в Газахском районе, а также на безымянных высотах на территории Гедабекского района, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.
Обстрелы велись как с территории Армении, так и с территорий "близ оккупированных сел" Азербайджана, уточнило оборонное ведомство.
Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление на своих сайтах по данным на 08.40 мск 10 сентября.
После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года участники карабахского конфликта объявили перемирие. Однако оно не остановило противостояния сторон, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Каждые сутки в течение двух лет в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".
За ситуацией в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" следит на тематической странице "Карабах: худой мир или война". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" можно ознакомиться с материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".