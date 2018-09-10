Азербайджан обвинил Армению в обстрелах двух сел

10 сентября 2018, 08:59

Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня в зоне конфликта 95 раз за сутки, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел", 9 сентября азербайджанская сторона заявила о 96 обстрелах своих позиций. В свою очередь Минобороны Нагорного Карабаха насчитало 200 обстрелов со стороны Азербайджана за прошедшую неделю, со 2 по 8 сентября.

С утра 9 сентября по утро 10 сентября были обстреляны азербайджанские позиции в селах Гушчу Айрым и Ашагы Аскипара в Газахском районе, а также на безымянных высотах на территории Гедабекского района, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

Обстрелы велись как с территории Армении, так и с территорий "близ оккупированных сел" Азербайджана, уточнило оборонное ведомство.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление на своих сайтах по данным на 08.40 мск 10 сентября.