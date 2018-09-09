Пользователи соцсетей обвинили Даудова в попытке пиара за счет Абдурахманова

09 сентября 2018, 06:40

Третья часть видео беседы блогера Тумсо Абдурахманова и председателя парламента Чечни Магомеда Даудова набрала более 141 тысячи просмотров за 13 часов. Продолжая полемику с блогером, спикер чеченского парламента пытается завоевать симпатии его аудитории, отметили пользователя соцсетей.

Как писал "Кавказский узел", 26 августа чеченский блогер-политбеженец Тумсо Абдурахманов, объявленный в России в федеральный розыск, выложил на своей странице в YouTube видеозапись, на которой, по словам блогера, он разговаривает по телефону с председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым. Пользователи соцсетей поддержали претензии Абдурахманова к чеченским силовикам, однако под второй частью диалога пользователи отметили, что Абдурахманов не очень убедителен в споре с оппонентом.

10 апреля Тумсо Абдурахманов сообщил о задержании четырех братьев его родителей. 1 мая на телеканале ЧГТРК "Грозный" вышел сюжет, в котором родственники призвали блогера прекратить критику власти и вернуться в Россию. Сам блогер объяснил призыв родственников к нему давлением властей. О звонке Магомеда Даудова и продолжительном разговоре с ним блогер сообщил 23 августа.

Третью часть диалога с человеком, который представился как глава парламента Чечни Магомед Даудов, опубликовал около 14.00 мск 8 сентября на видеохостинге YouTube. Видео продолжается более полутора часов. Разговаривают собеседники на чеченском языке, беседа сопровождается русскими субтитрами. По данным на 06.40 мск, 9 сентября ролик набрал 141 173 просмотра.

Диалог начался с обсуждения дела Тумсо Абдурахманова. Он показал свой паспорт с печатями, которые, по его словам, доказывают, что он был в Грузии и Казахстане в те дни, когда его объявили воюющим в Сирии.

В ноябре 2015 года против Абдурахманова было возбуждено дело по статье "Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом". Абдурахманов связал это с конфликтом с родственником главы Чечни. Блогер также рассказал похищении в центре Грозного. По словам Абдурахманова, он пытался защитить свои права, обратившись с письмом в прокуратуру Российской Федерации, однако оно было перенаправлено в прокуратуру Чеченской Республики, отмечается в биографии Тумсо Абдурахманова, опубликованной на "Кавказском узле".

Даудов просит дополнительную информацию о том, где Тумсо бывал, фото на фоне известных мест в Европе и прочее, чтобы "помочь", в противном случае заявляет, "не хочешь - как хочешь, разбирайся по закону, у меня работы полно".

Абдурахманов парирует, заявляя: "Мне твоя помощь не нужна, я и не просил".

По словам Даудова, он уже начал "помогать" Абдурахманову, однако блогер хочет быть в розыске, "чтобы не работать и жить на донаты".

"Я заставлю тебя ответить за каждое слово про меня и моего падишаха!" - заявил спикер парламента Чечни.

В ответ Абдурахманов заявил, что ему не нужно угрожать, и предложил наказать тех, кто его "несправедливо обвинил".

"Ну, я не палач кого-то наказывать, не судья, не прокурор, по закону не могу. Тебе надо, ты иди и наказывай их", - заявил Даудов.

Абдурахманов спросил Даудова о пропавших в республике и погибших, о массовых казнях, а также про арест руководителя грозненского филиала "Мемориала" Оюба Титиева.

Оюб Титиев с 11 января находится под стражей по обвинению в хранении марихуаны. Свою вину он не признает, заявляя, что наркотики ему подбросили, говорится в размещенной на "Кавказском узле" справке "Главное о деле Оюба Титиева". О деле Титиева и методах борьбы властей Чечни с несогласными, рассказывается в видеосюжете "Кавказского узла" "В тюрьму за наркотики: как шьют дела в Чечне".

"У тебя двойные стандарты. Вот пострадавшие от Европы и "дудаевцев", ими ты не интересуешься. Ну забрали нескольких товарищей. Раз забрали, значит за дело", - заявил спикер чеченского парламента.

Собеседники затеяли спор о похищении Тумсо. Много говорят про бороды и сопутствующие моменты, про Ислама Кадырова.

Даудов обвиняет Тумсо, что из-за его идей молодежь совершает нападения, подрывы, или может совершить. "Призывы к экстремизму и свержению власти - это статья, Тумсо".

Абдурахманов привел цитату Даудова о том, что "людей раздора" с жидкими бородами ("козьими косами") нужно убивать.

"Твое дело у меня на контроле и по нему скоро будет принято справедливое решение. Я дам снять обвинение и розыск. Кого надо уволят, может быть. Я наказывать не могу по Конституции", - завершил разговор Даудов.

Пользователи YouTube заявили о попытке Даудова завоевать симпатии аудитории Абдурахманова

По мнению пользователей YouTube, основная цель звонка - попытка Магомеда Даудова завоевать симпатии зрителей канала Абдурахманова.

"Председатель парламента сделал все, чтобы попытаться завоевать симпатии тех, кто смотрит Тумсо, это и есть основная цель звонка. Вайнахи знают, что стоит Даудову в такой любезной манере с ним говорить, уверен, что в иной ситуации у Тумсо не было бы и не будет возможности умереть легко и быстро", - написал dishni mohk.

При этом некоторые пользователи отмечают, что "частично это удалось".

"Можно сказать, что частично это ему удалось. Даже если и не симпатии, то посеять сомнение", - пишет Ибрагим Алханов.

"Я об этом подумал после выхода первой части разговора, миллион процентов, это и есть истинная цель звонка, а где находится Тумсо и любой другой человек, они и так прекрасно знают. Самое печальное - некоторой несведущей части людей ему все же удалось пустить пыль в глаза", - пишет Руслан Волков.

Большинство пользователей поддержали Тумсо Абдурахманова.

"Лорд обвиняет Тумсо в том, что тот уехал, сбежал после вызовов Кадырова Ислама. И что они сделали после того, как он уехал? Завели ЛИПОВОЕ тяжкое уголовное дело. Хотя 1000 процентов знали, что тот не в Сирии. Правильно уехал, не уехал бы, ща сидел лет 15 или убили бы. После этого кто этой власти верит или поверит когда-нибудь. Я ни одного чеченца не знаю, кто бы что хорошее сказал. Я родился и всю жизнь живу за пределами Чечни, когда я родственникам говорю, что переехал бы в Чечню, мне говорят, не дури, живи там, где живёшь, ща не время переезжать", - написал Саламу Бильбо.

"Этот Лорд удивительная личность: он настолько талантлив, что в нем живет как минимум три отдельных сущности, одна из которых следует древним адатам, вторая предана Исламу, а третья твёрдо стоит на страже федеральных законов России. Казалось бы, что тут такого... Но для обычного смертного это равносильно попытке усидеть одновременно на трёх стульях. Например, кровная месть из адатов недопустим в Исламе и конституции РФ. Исполнять государственные приказы неверного Путина и при этом служить Всевышнему... Так что иначе как чудом я не могу объяснить это явление", - пишет Mikki Crown.

"Кавказский узел" писал, что критики чеченских властей становились жертвами угроз и насилия даже за пределами республики. К примеру, в мае стало известно об избиении в Германии уроженца Чечни, блогера Минкаила Мализаева после отказа записать видеообращение с извинениями перед властями Чечни. При этом родственники Мализаева призвали блогера прекратить критиковать власть. 29 мая 2016 года "Служба переводов с кавказских языков" опубликовала на своем канале на видеохостинге YouTube перевод обращения Рамзана Кадырова к чеченской диаспоре, в котором глава Чечни отметил, что "спросит за каждое слово".