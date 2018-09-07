Источники сообщили о задержанном отце участников атаки в Чечне

07 сентября 2018, 13:34

Отец подростков, убитых 20 августа при нападении на полицейских в Чечне, почти три недели удерживается силовиками, а членам его семьи не разрешено жить в собственных домах, сообщили 6 сентября источники "Кавказ.Реалий".

Как писал "Кавказский узел", 20 августа в Шалинском районе и в Грозном подростки напали на силовиков. По официальным данным, четверо нападавших были убиты, еще один умер в больнице после самоподрыва. 4 сентября стало известно, что семьи убитых подростков покинули Шали, но на следующий день министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объявил, что родственники убитых подростков продолжают жить в своих домах, и правоохранители не оказывали на них "никакого давления".

Отец убитых несовершеннолетних братьев с 20 августа находится в подразделении одной из силовых структур в Шалинском районе, сообщило 6 сентября со ссылкой на свои источники издание "Кавказ.Реалии".

Сына, брата и племянников мужчины силовики отпустили в конце августа, уточнило издание. По данным источников издания, членам семей убитых подростков "не позволяется жить в своих домовладениях в городе Шали, и они вынуждены ютиться у родных и близких".

"Кавказский узел" не смог проверить эту информацию, ее подтверждения из других источников пока нет. При этом ранее местные жители сообщали, что власти готовили сход для публичного осуждения и выдворения из Чечни родственников нападавших.

Согласно подсчетам "Кавказского узла", случай в Шали стал шестым за два года, когда родственники участников подполья и людей, которых власти причислили к боевикам, вынуждены были покинуть свои дома. Практика выселения действует вопреки сделанному в 2014 году заявлению Владимира Путина о том, что у руководства Чечни нет права на досудебные расправы.

Отметим, что бывший заместитель мэра Шали Рамзан Мусаев, чей сын, 18-летний Магомед Мусаев, был назван организатором нападения на силовиков 20 августа, в тот же день публично проклял его. Речь с проклятиями он произносил над телом убитого сына в присутствии замглавы МВД Чечни, это было показано в эфире ЧГТРК "Грозный".

Магомед Мусаев был самым старшим из участников нападения, остальным было от 11 до 17 лет, сообщил источник в правоохранительных органах. Это подтвердило вывод "Кавказского узла" об омоложении подполья, сделанный в материале "Чеченское подполье растет, но молодеет".