07 сентября 2018, 13:34

Источники сообщили о задержанном отце участников атаки в Чечне

Отец подростков, убитых 20 августа при нападении на полицейских в Чечне, почти три недели удерживается силовиками, а членам его семьи не разрешено жить в собственных домах, сообщили 6 сентября источники "Кавказ.Реалий".

Как писал "Кавказский узел", 20 августа в Шалинском районе и в Грозном подростки напали на силовиков. По официальным данным, четверо нападавших были убиты, еще один умер в больнице после самоподрыва. 4 сентября стало известно, что семьи убитых подростков покинули Шали, но на следующий день министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объявил, что родственники убитых подростков продолжают жить в своих домах, и правоохранители не оказывали на них "никакого давления".

Отец убитых несовершеннолетних братьев с 20 августа находится в подразделении одной из силовых структур в Шалинском районе, сообщило 6 сентября со ссылкой на свои источники издание "Кавказ.Реалии". 

Сына, брата и племянников мужчины силовики отпустили в конце августа, уточнило издание. По данным источников издания, членам семей убитых подростков "не позволяется жить в своих домовладениях в городе Шали, и они вынуждены ютиться у родных и близких".

"Кавказский узел" не смог проверить эту информацию, ее подтверждения из других источников пока нет. При этом ранее местные жители сообщали, что власти готовили сход для публичного осуждения и выдворения из Чечни родственников нападавших.

Согласно подсчетам "Кавказского узла", случай в Шали стал шестым за два года, когда родственники участников подполья и людей, которых власти причислили к боевикам, вынуждены были покинуть свои дома. Практика выселения действует вопреки сделанному в 2014 году заявлению Владимира Путина о том, что у руководства Чечни нет права на досудебные расправы.

Отметим, что бывший заместитель мэра Шали Рамзан Мусаев, чей сын, 18-летний Магомед Мусаев, был назван организатором нападения на силовиков 20 августа, в тот же день публично проклял его. Речь с проклятиями он произносил над телом убитого сына в присутствии замглавы МВД Чечни, это было показано в эфире ЧГТРК "Грозный".

Магомед Мусаев был самым старшим из участников нападения, остальным было от 11 до 17 лет, сообщил источник в правоохранительных органах. Это подтвердило вывод "Кавказского узла" об омоложении подполья, сделанный в материале "Чеченское подполье растет, но молодеет".

Примечание:

""Новая газета": проклятие отца Мусаева напомнило о коллективной ответственности в Чечне", "Силовики заявили о родстве между участниками нападений в Чечне", "Соцсети раскритиковали силовиков Кадырова за убийство детей в Чечне".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

07 сентября 2018, 14:03

  • Магомедрасул Омаров арестован на 10 суток

    Суд сегодня продлил срок содержания под стражей руководителя дагестанского филиала управления автомобильных дорог "Каспий" Магомедрасула Омарова до предъявления ему обвинения.

07 сентября 2018, 13:34

07 сентября 2018, 13:29

07 сентября 2018, 13:17

07 сентября 2018, 12:35

Темы дня

События дня

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости