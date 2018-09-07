Велитов переведен в астраханскую городскую больницу

07 сентября 2018, 00:35

Осужденный по делу об оправдании терроризма имам московской мечети "Ярдям" Махмуд Велитов из медучреждения при исправительной колонии направлен в больницу Астрахани.

Как писал "Кавказский узел", 29 августа стало известно о срочной госпитализации Махмуда Велитова в больницу при исправительной колонии в Астрахани в крайне тяжелом состоянии. По словам адвоката Дагира Хасавова, Велитова "не долечили" месяц назад. На следующий день пресс-служба УФСИН по Астраханской области распространила информацию о том, что состояние Велитова не вызывает опасений врачей.

Перевод Велитова в городскую больницу был вызван необходимостью проведения планового обследования, это не было экстренной госпитализацией, сообщило 6 сентября УФСИН по Астраханской области на своем сайте.

Врачи посчитали состояние здоровья осужденного удовлетворительным и стабильным, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщило ведомство. При этом в сообщении УФСИН отмечено, что информация о перенесенном Велитовым инфаркте не соответствует действительности.

Ранее адвокат Дагир Хасавов заявил, что Велитов перенес обширный инфаркт, но "не смог получить в колонии квалифицированную помощь", поэтому был переведен в отделение кардиологии астраханской больницы №3 имени Кирова, передает РИА "Новости".

Махмуд Велитов был приговорен к трем годам колонии в апреле 2017 года после того, как он прочитал проповедь об убитом дагестанском религиозном деятеле Абдулле Гаппаеве, суд признал ее оправдывающей терроризм. По данным следствия, Гаппаев являлся членом признанной в России террористической и запрещенной решением суда организации "Хизб ут-Тахрир". Имам заявил, что ему не было известно о том, что Гаппаев считался террористом. Состояние Велитова в колонии пошатнулось, он уже несколько раз попадал в больницы. Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенным имама московской мечети.