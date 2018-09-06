Отец убитого в Грузии школьника счел позорной работу парламентской комиссии

06 сентября 2018, 21:31

Временная следственная комиссия парламента Грузии по делу об убийстве двух школьников выявила новые обстоятельства преступления, в том числе одного из его участников, не установленного прокуратурой. Отец убитого подростка Заза Саралидзе посчитал, что комиссия не справилась со своей задачей, и заявил о возобновлении протестов с 10 сентября.

Как писал "Кавказский узел", парламент Грузии 6 июня утвердил создание временной следственной комиссии по делу об убийстве двух школьников в Тбилиси. В состав комиссии вошли 17 депутатов, большинство из которых представляют оппозицию. Депутаты от оппозиционной партии "Единое национальное движение" стали единственными, кто отказался работать в составе комиссии. Первое заседание комиссии состоялось 8 июня.

31 мая в Тбилиси начались акции протеста, вызванные несправедливым, по мнению их участников, решением суда по делу об убийстве двух школьников. Суд частично оправдал двух подростков, которым было предъявлено обвинение. Инициатором акции стал отец одного из убитых школьников Заза Саралидзе. Сын Зазы Саралидзе и еще один подросток скончались 1 декабря 2017 года от ножевых ранений, полученных в драке неподалеку от тбилисской школы. 1 июня один обвиняемый был приговорен к десяти с половиной годам тюрьмы, второй - к девяти годам и девяти месяцам колонии. Однако и после этого акции не прекратились, их участники предъявляли претензии к следствию, считая, что оно покрывало настоящих убийц.

Комиссия приняла проект заключения, представленный оппозицией



Вечером 5 сентября временная следственная комиссия парламента по делу об убийстве двух школьников завершила работу. На итоговом заседании комиссии было представлено два проекта заключения, разработанных ее членами от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" и оппозиционной партии "Европейская Грузия". Большинством голосов комиссия приняла проект оппозиции. Проект заключения составлен на 74 страницах и состоит из собственно заключения комиссии и ее рекомендаций.

В частности, комиссия рекомендует правоохранительным органам возбудить уголовное дело в отношении выявленного комиссией фигуранта дела об убийстве школьника, который во время драки нанес подростку ранения неким плоским предметом. Также комиссия, изучив представленные материалы - записи камер наружного наблюдения – установила, что подросток демонстрировал этот предмет своим друзьям перед школой до начала драки.

Комиссия ходатайствует о возбуждении уголовного дела по статье предумышленного убийства при отягчающих обстоятельствах по двум пунктам - групповое убийство несовершеннолетнего (карается лишением свободы от 13 до 17 лет), говорится в первой части заключения, направленного пресс-службой партии "Европейская Грузия" корреспонденту "Кавказского узла". Проект заключения представят на одном из ближайших заседаний бюро парламента.

В эфире грузинской телекомпании "Имеди" выступили депутаты, прокомментировавшие работу комиссии.

"Это заключение уже легитимно. Сейчас уже власти должны решить, исполнят это заключение или не исполнят. Что касается того, какими будут дебаты в парламенте, и это заключение рассмотрят в парламенте или инициируют какое-то конкретное постановление какой-либо политической группы - это уже другой вопрос", - заявил председатель временной следственной комиссии парламента, депутат от "Европейской Грузии" Серги Капанадзе.

Однако председатель юридического комитета парламента от правящей партии Екатерина Беселия считает, что комиссия приняла заключение, "не выдерживающее никакой критики и нарушающее принципы Конституции". "Это прямое вмешательство и давление на суд. И это - подобное заключение - то, что никогда не должен писать законодательный орган", - сказала она. По словам Беселия, "Грузинская мечта" подготовит свой проект заключения и рекомендации, которые вынесут на голосование парламента.

Лидер парламентского большинства, состоящего из представителей и сторонников правящей партии, Арчил Талаквадзе, в свою очередь указал на то, что в ходе работы комиссии были выявлены нарушения, которые могли оказать влияние на качество доказательств. Какие именно нарушения были выявлены, он не сказал. "Задача комиссии была установить, не было ли в деле чего-то, что направлено против государственного правосудия, и не покрывает ли государство какого-либо преступника", - сказал он. Арчил Талаквадзе также заявил, что в результате работы комиссии "такое - что государство действует против правосудия - не установлено".

Необходимо отметить, что большинство депутатов временной следственной комиссии состояло из представителей оппозиции, в то время как у правящей партии в парламенте конституционное большинство.

Саралидзе назвал дату возобновления акций протеста

С заключением комиссии не согласился Заза Саралидзе, посчитавший, что комиссия, указав в проекте заключения лишь информацию о том, кто нанес ранения, не выполнила свою основную задачу и не выявила убийцу его сына. Саралидзе считает, что "высокопоставленные чиновники" в правящей партии препятствуют установлению убийцы.

"Это - позорное заключение... Главная цель - кто убил [моего сына], а не кто использовал нож. Тот, кто использовал нож, также виновен в том, что помешал в установлении убийцы. Сегодня высокопоставленные чиновники "Грузинской мечты" прямо мешают в установлении убийцы моего сына. Почему прокуратура ждет следственную комиссию? Почему ждет следственную комиссию МВД? Что они ждут?" – заявил сегодня Заза Саралидзе на пресс-конференции в Тбилиси, которая была показана по "Рустави-2".

Его адвокат Нестан Лондаридзе в ходе той же пресс-конференции указала, что в проекте заключения не указан убийца школьника, который нанес 10-11 ранений, включая смертельное. "Сегодня этого человека у нас нет. В заключении не говорится и о процессуальных нарушениях, оказавших влияние не на результаты следствия, а только на качество доказательств", - указала адвокат.

Как заявил Заза Саралидзе, в связи с тем что убийца его сына так и не определен, он со своими сторонниками возобновляет акции протеста с 10 сентября.

9 августа суд в Тбилиси постановил освободить под залог трех человек, обвиняемых в недоносительстве об убийстве двух школьников на улице Хорава в Тбилиси и укрывательстве виновных. Заза Саралидзе назвал это проявлением избирательного правосудия и объявил о возобновлении протестов в сентябре. При этом дату начала протестов он тогда не озвучил. По данным МВД Грузии, бывший высокопоставленный чиновник Главной прокуратуры Грузии Мераб Морчадзе признался, что склонил свидетелей изменить показания в пользу одного из обвиняемых, своего родственника, а еще один обвиняемый, Мирза Субелиани, полностью признал свою вину в том, что не сообщил об убийстве школьников. 1 июля стало известно об аресте свидетеля убийства.

К акциям протеста также присоединится и Малхаз Мачаликашвили - отец убитого в ходе спецоперации в Панкиси Темирлана Мачаликашвили, требующий наказания виновных в гибели его сына. Мужчина заявил, что на акции намерен потребовать наказания для всех виновных в убийстве его сына, включая высокопоставленного сотрудника силовой структуры, спланировавшей эту спецоперацию.

Житель Панкисского ущелья 19-летний Темирлан Мачаликашвили был тяжело ранен в голову в своем доме во время спецоперации 26 декабря 2017 года. Спустя две недели он скончался в больнице. По версии силовиков, спецназовцы выстрелили в Мачаликашвили, когда он попытался бросить в них гранату. Родные убитого утверждают, что молодой человек был застрелен в постели, и неоднократно выходили на акции протеста.

"Я требую присвоения статуса пострадавших и наказания всех виновных, участвовавших в спецоперации и нарушивших указания. Они мне не оставили другого пути, я всячески старался, чтобы государство признало это преступление", - заявил Малхаз Мачаликашвили сегодня в эфире "Рустави-2". По его словам, акция протеста будет мирной, с требованием наказания всех виновных в обоих убийствах.