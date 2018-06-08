Задержан подозреваемый по делу об убийстве двух школьников в Грузии

08 июня 2018, 18:34

МВД Грузии рапортовало сегодня о задержании подозреваемого в давлении на свидетелей убийства двух школьников. Отец одного из убитых, Заза Саралидзе, заявил о недоверии члену следственной комиссии парламента, которая также занимается этим делом.

Как писал "Кавказский узел", с 31 мая в Тбилиси проходит акция протеста "Не убивай", вызванная несправедливым, по мнению ее участников, решением суда по делу об убийстве двух школьников. Поздно вечером 2 июня инициатор акции, отец одного из убитых школьников Заза Саралидзе, призвал все оппозиционные политические силы объединиться для "развала всей системы". 3 июня протесты в Тбилиси поддержали четыре оппозиционные партии.

В результате драки 1 декабря 2017 года около школы в Тбилиси два подростка получили ножевые ранения. Один из них умер по дороге в больницу, второй скончался уже после госпитализации. 31 мая стало известно, что с одного из обвиняемых суд частично снял обвинения, а другому смягчил их. Окончательный приговор суд огласил уже после начала протестов. 1 июня подростки были приговорены к 10,5 года и к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы.

45-летний Мераб Морчадзе задержан сегодня с санкции суда по подозрению в давлении на свидетелей, сообщила сегодня пресс-служба МВД Грузии.

Он задержан в рамках дела, выделенного из основного дела об убийстве. Морчадзе грозит лишение свободы на срок до девяти лет, передает корреспондент "Кавказского узла" информацию МВД.

Саралидзе заявил о недоверии главе юридического комитета парламента

Отец одного из убитых школьников Заза Саралидзе встретился сегодня с председателем временной следственной комиссии парламента по расследованию убийства двух школьников, вице-спикером парламента от оппозиционной партии "Европейская Грузия" Серги Капанадзе.

Саралидзе раскритиковал следователей МВД, которые вызвали на повторный допрос бывшего сотрудника Главной прокуратуры Мирзу Субелиани, подавшего в отставку через несколько дней после убийства школьников. "Вы уверены, что девять часов нужно на допрос этого человека? Тем более второй допрос. Я не думаю, что его допрашивали. Вероятно, велись переговоры, задержат его или нет. Я им (властям. - Прим. "Кавказского узла") дал время до 10 июня на задержание конкретных лиц, так как счел, что есть основания для их задержания. Если не задержат, то акции продолжаться с требованием обязательного восстановления справедливости", - сказал Саралидзе.

Кроме того, Саралидзе заявил о недоверии одному из членов комиссии - председателю юридического комитета парламента Екатерине Беселия. По словам Саралидзе, Беселия ранее обвинила его в том, что он дал возможность одной из политических партий "манипулировать душой сына".

"Поставлю вопрос о ее отводе из комиссии. Я представлю комиссии всю информацию, все имеющиеся детали. Очень надеюсь, что комиссия выявит всех тех лиц, которые замешаны в этом деле", - сказал Саралидзе в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2".

В состав комиссии вошли 17 депутатов, большинство из которых представляют оппозицию. От правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в комиссию вошли депутаты Арчил Талаквадзе, Мамука Мдинарадзе, Екатерина Беселия, Анри Оханашвили, Дмитрий Цкитишвили и Софико Киладзе. От оппозиции - Отар Кахидзе, Элене Хоштария, Ираклий Абесадзе, Серго Ратиани, Хатуна Гогоришвили, Мамука Чиковани, Георгий Бокерия, Ирма Нидирашвили и Ада Маршания. Также в состав комиссии вошла независимый депутат Саломе Зурабишвили. Депутаты от оппозиционной партии "Единое национальное движение" стали единственными, кто отказался работать в составе комиссии.

Премьер указал на беспрецедентность следственной комиссии парламента

Сегодня состоялось первое заседание временной следственной комиссии парламента. Представитель оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Ада Маршания заявила на заседании, что у партии есть два условия, при которых альянс готов и дальше принимать участие в работе комиссии.

"Оба предложения, наверное, абсурдны, об этом я заранее говорю. Потому что мы находимся в театре абсурда, а не в парламенте Грузии. Первое - расширить тему вопросами, ведь кроме того преступления комиссия расследует и другие известные дела. Или параллельно создать вторую абсурдную комиссию", - цитирует Маршании корреспондент "Кавказского узла".

Решение суда первой инстанции по делу об убийстве двух школьников вызвало много вопросов, в том числе и у властей, сказал на заседании правительства премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. По его словам, политически ангажированные группы использовали ситуацию и предъявили властям "абсолютно неправомерные, неадекватные" требования. Он напомнил, что решение о создании временной следственной комиссии - беспрецедентное, и оно было принято еще до начала акций протеста в центре Тбилиси, передает пресс-служба парламента Грузии.

"Кавказский узел" не располагает комментариями задержанного Мераба Морчадзе или его представителей относительно позиции следствия. Подробностей о задержанном нет. Комментариев Екатерины Беселия, о недоверии которой заявил Заза Саралидзе, также не поступало.