Задержан заместитель министра образования Дагестана

06 сентября 2018, 16:55

По предварительным данным, задержанного заместителя министра образования Дагестана Дагира Исамутдинова подозревают в причастности к хищению бюджетных денег, сообщили информированные источники.

Как писал "Кавказский узел", бывший министр образования Дагестана Шахабас Шахов 5 февраля был задержан и доставлен в Москву вместе с врио премьер-министра Дагестана Абдусамадом Гамидовым и его заместителями Шамилем Исаевым и Раюдином Юсуфовым. Суд поместил всех четверых под стражу.

Высокопоставленным чиновникам предъявлено обвинение в мошенничестве на более чем 100 млн рублей, выделенных на соцсферу и инвестпрограмму Дагестана. Никто из них не признал своей вины.

Силовики задержали Дагира Исамутдинова, сообщил сегодня информированный источник. "При каких обстоятельствах был задержал Исамутдинов, пока нет информации. Но, по предварительным данным, его подозревают в причастности к хищению бюджетных денег", - рассказал источник, слова которого приводит агентство "Интерфакс".

О задержании Дагира Исамутдинова сообщило со ссылкой на свои неназванные источники и издание "АиФ-Дагестан". По его данным, официально Исамутдинов в настоящее время находится на больничном.

На должность заместителя министра образования и науки Дагестана Дагир Исамутдинов был назначен в 2013 году, следует из информации на сайте министерства.

Информации на сайте МВД Дагестана и следственного управления Следственного комитета России по Дагестану о задержании Исамутдинова, по данным на 16.55 мск 6 сентября, не было.

При этом дагестанское управление СКР 5 сентября сообщило об оперативном совещании в Махачкале, которое провел глава федерального ведомства Александр Бастрыкин. В ходе совещания обсуждались ход и результаты расследования отдельных резонансных уголовных дел, в том числе в отношении бывшего министра образования республики, говорится в сообщении от 5 сентября на сайте СУ СКР по Дагестану. "По итогам совещания Александр Бастрыкин дал ряд конкретных поручений и указаний, направленных на оперативное, всестороннее и качественное расследование уголовных дел", - сказано в сообщении.

Ситуация с арестами чиновников и кадровыми чистками в республике отслеживается "Кавказским узлом" на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".