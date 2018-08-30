Магомед Сулейманов. Фото: Пресс-служба администрации Махачкалы https://www.riadagestan.ru

30 августа 2018, 14:08

Магомед Сулейманов отстранен от должности главы ФОМС в Дагестане

Дело о многомиллионном мошенничестве объединено с делом о превышении Магомедом Сулеймановым полномочий на посту и. о. мэра Махачкалы, сообщило сегодня следствие.

"Кавказский узел" сообщал, что руководитель территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Магомед Сулейманов арестован по подозрению в создании преступного сообщества и мошенничестве с выплатами на более чем 210 миллионов рублей. 23 августа прокуратура сообщила, что Сулейманов как бывший исполняющий обязанности мэра Махачкалы подозревается также в причинении ущерба бюджету Дагестана на 96 миллионов рублей.

Возбужденные против Сулейманова дела по статьям о создании преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий с причинением значительного материального ущерба объединены в одно производство, сообщило сегодня следствие.

Следственные органы обратились в суд с просьбой об отстранении Сулейманова от должности, ходатайство удовлетворено, говорится в сообщении на сайте следственного управления СКР по Дагестану.

Решение об отстранении Сулейманова от должности вынес Советский районный суд города Махачкалы, сообщила сегодня на своем сайте прокуратура Дагестана.

"Кавказский узел" не располагает комментариями от Сулейманова или его представителей относительно решения суда.

Напомним, что информация о задержании Магомеда Сулейманова вызвала активное обсуждение в соцсетях. Пользователи выразили сочувствие чиновнику и напомнили о его заслугах на посту главы Избербаша.

Новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Источник сообщил о новой версии следствия по делу дагестанских чиновников", "Шесть заместителей министров уволены в Дагестане", "Глава Минздрава Дагестана подал в отставку".

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