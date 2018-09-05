05 сентября 2018, 04:59

В Интернете появилось видео задержания главы дагестанского филиала Росавтодора

На кадрах оперативной съемки, распространённой в сети, показано, как силовики задерживают Магомедрасула Омарова.

Как сообщал "Кавказский узел", руководитель дагестанского филиала Управления автомобильных дорог "Каспий" Магомедрасул Омаров был задержан 4 сентября, одновременно сотрудники правоохранительных органов повели обыски в офисе управления и доме Омарова.


 На видео оперативной съемки, опубликованном на сервисе Youtube каналом Лезги газет, видно, как бойцы спецслужб сначала пытаются взломать двери в офисе, а затем проникают в помещение.

Находившийся в офисе Омаров сопротивления не оказал, сотрудники спецслужб просят его взять с собой документы и проехать с ними, на что Омаров согласился.

По информации ТАСС, руководитель республиканского филиала Управления автомобильных дорог "Каспий" задержан в рамках расследования хищения бюджетных денег, выделенных на реконструкцию автодорог.

Комментариев самого Омарова и его представителей в связи с задержанием и обысками не поступало.

Напомним, что в начале августа следователями в Дагестане было возбуждено дело об ограничении конкуренции после проверки дорожной отрасли в республике. По предварительным данным следственных органов, было похищено 17 млрд рублей. В картельном сговоре, в частности, была заподозрена компания "Мостоотряд-99", входящая в группу "Сумма".

"Кавказский узел", сообщал, что бывший сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов и его брат Зиявудин Магомедов, контролирующие группу "Сумма",  обвиняются в мошенничестве и организации преступного сообщества для хищения бюджетных средств на сумму 2,5 миллиарда рублей.Они взяты под арест, срок которого продлен до 5 ноября, на их активы наложен арест.  

"Представители "Дорстройотряд-99" , НПО "Дормост", "Бурбау", ИПТС – "Транспроект" и "Мостоотряд-99" заключили и реализовали между собой ограничивающее конкуренцию соглашение, позволяющее минимально снижать цену государственных контрактов, чем систематически искусственным путем обеспечивали "победу" своих организаций в электронных аукционах", - сообщила пресс-служба прокуратуры республики в релизе, опубликованном 1 августа на сайте надзорного ведомства.

За ситуацией с кадровыми чистками в республике "Кавказский узел" следит на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Васильев анонсировал усиление сбора налогов в Дагестане", "Источники сообщили об отставке главы налоговой службы Дагестана", "Источники рассказали об уголовном деле бывшего советника Абдулатипова".

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