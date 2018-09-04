Силовики сообщили о задержании главы дорожного управления в Дагестане

04 сентября 2018, 14:55

Руководитель дагестанского филиала Управления автомобильных дорог "Каспий" Магомедрасул Омаров был задержан сегодня, в офисе управления и доме Омарова проходят обыски, сообщили источники.

"Кавказский узел" информировал, что врио главы Дагестана Владимир Васильев 4 апреля отправил в отставку 65-летнего главу Агентства по дорожному хозяйству республики Загида Хучбарова, который с 2013 по 2014 год был и.о. руководителя "Дагестанавтодора". Хучбаров уволен после значительного сокращения финансирования дорожной отрасли республики, отметили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

По данным источников, сотрудники правоохранительных органов проводят сегодня обыски как в филиале федерального казенного учреждения Упрдор "Каспий" в Махачкале, так и в доме главы филиала Магомедрасула Омарова, расположенном в его родном Акушинском районе Дагестана, сообщил сегодня "Черновик", опубликовав фото частного дома и гаража с различными автомобилями и другой техникой.

"Омаров задержан сегодня после проведения следственных мероприятий в здании дагестанского филиала ФКУ Упрдор "Каспий", - со ссылкой на собственный источник передал сегодня "Интерфакс".

"Мероприятия проходят в рамках расследования хищения бюджетных денег, выделенных на реконструкцию автодорог", - цитирует свой источник ТАСС.

В 2002-2011 годах Магомедрасул Омаров был главой "Дагестанавтодора", говорится в биографической справке на сайте партии "Родина", председателем совета реготделения которой является Омаров.

На сайте МВД Дагестана, республиканского главка СКР и управления федеральных автомобильных дорог "Каспий" по состоянию на 14:55 мск нет информации об этом деле и задержании Омарова. Комментариями самого Омарова или его представителей "Кавказский узел" также не располагает.

Ситуацию с кадровыми чистками в республике, которые проводятся там с января, "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".