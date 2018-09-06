06 сентября 2018, 12:09

Шесть ставропольских студентов пострадали в аварии

Студенты одного из вузов госпитализированы после ДТП в Ставрополе, сообщили сегодня в краевом управлении ГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла вечером 5 сентября - водитель одного из легковых автомобилей не уступил дорогу другому. С серьезными травмами в больницу доставлены водитель и четыре пассажира одной машины и пассажир другой, сообщил со ссылкой на представителя ГИБДД "Интерфакс".

Все пострадавшие - студенты одного из вузов Ставрополя в возрасте от 19 лет до 21 года, уточнил "Юга.ру" источник в ведомстве.

"Кавказский узел" также писал об аварии, которая произошла 5 сентября в Буденновском районе Ставропольского края. После столкновения рейсового автобуса с грузовой "Газелью" были госпитализированы четыре человека

Примечание:

"Дорога в Ставрополе перекрыта после ДТП с бензовозом", "Шесть человек пострадали в ДТП на Ставрополье", "Водитель автобуса арестован после ДТП на Ставрополье".

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