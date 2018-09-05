Четыре человека попали в больницу после аварии на Ставрополье

05 сентября 2018, 12:04

Авария в Буденновском районе произошла после того, как водитель рейсового автобуса уснул за рулем, сообщили в ГИБДД.

Как писал "Кавказский узел", ранее МЧС сообщало, что в результате аварии пострадали четыре человека. Автобус рейсом Баку - Краснодар, в котором находились 33 пассажира и двое водителей, столкнулся сегодня с грузовой "Газелью".

Всего в результате аварии пострадали пять человек, четверо из которых направлены в больницу Буденновского района, пишет "Комсомольская правда".

"В медучреждение доставлены четыре человека (водитель и два пассажира "Газели", а также один пассажир автобуса)", - сообщается на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

По данным ведомства, водитель автобуса рейсом Баку - Краснодар не справился с управлением и врезался в грузовую "Газель", после чего оба транспортных средства съехали в кювет. Пассажиры автобуса, не пострадавшие в ДТП, доставлены на автовокзал Буденновска, откуда будут отправлены по своему маршруту, проинформировали в ГИБДД.

Согласно предварительным данным, авария произошла после того, как водитель автобуса уснул за рулем, пишет со ссылкой на краевое управление ГИБДД "Интерфакс".