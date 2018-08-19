19 человек стали жертвами ДТП с автобусом на Ставрополье

19 августа 2018, 09:16

Двое погибли, 17 человек, среди которых пятеро детей, доставлены в больницы после столкновения рейсового автобуса Тбилиси-Краснодар с КамАЗом в Андроповском районе на Ставрополье.

Авария произошла около 4.00 мск сегодня на федеральной трассе "Кавказ".

Рейсовый автобус столкнулся с перевозившим зерно КамАзом между населенными пунктами Куршава и Курсавка, сообщило сегодня Главное управление МЧС по Ставропольскому краю на своем сайте.

Два человека погибли на месте, восемь пострадавших, из которых трое - дети, доставлены в больницу Пятигорска, в медучреждение Невинномысска доставлены девять человек, в том числе двое детей, написал сегодня со ссылкой на Территориальный центр медицины катастроф Ставропольского края ТАСС.

Шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, травмы остальных врачи оценили как средней и легкой степени, четверо из доставленных в Невинномысск переведены на амбулаторное лечение, уточнил сотрудник центра.

"Кавказский узел" писал, что 20 июля 13 человек были доставлены в больницу после столкновения автобуса и двух машин на федеральной трассе "Кавказ" около Минвод.