19 августа 2018, 09:16

19 человек стали жертвами ДТП с автобусом на Ставрополье

Двое погибли, 17 человек, среди которых пятеро детей, доставлены в больницы после столкновения рейсового автобуса Тбилиси-Краснодар с КамАЗом в Андроповском районе на Ставрополье.

Авария произошла около 4.00 мск сегодня на федеральной трассе "Кавказ".

Рейсовый автобус столкнулся с перевозившим зерно КамАзом между населенными пунктами Куршава и Курсавка, сообщило сегодня Главное управление МЧС по Ставропольскому краю на своем сайте.

Два человека погибли на месте, восемь пострадавших, из которых трое - дети, доставлены в больницу Пятигорска, в медучреждение Невинномысска доставлены девять человек, в том числе двое детей, написал сегодня со ссылкой на Территориальный центр медицины катастроф Ставропольского края ТАСС. 

Шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, травмы остальных врачи оценили как средней и легкой степени, четверо из доставленных в Невинномысск переведены на амбулаторное лечение, уточнил сотрудник центра.

"Кавказский узел" писал, что 20 июля 13 человек были доставлены в больницу после столкновения автобуса и двух машин на федеральной трассе "Кавказ" около Минвод.

Примечание:

"Семь человек стали жертвами ДТП на Ставрополье", "Четыре человека погибли при ДТП с микроавтобусом в Кабардино-Балкарии", "Пять пассажиров автобуса стали жертвами аварии на Ставрополье".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

19 августа 2018, 10:18

19 августа 2018, 09:16

19 августа 2018, 08:19

19 августа 2018, 07:25

19 августа 2018, 06:20

  • Заявление Шамбы о диалоге с Грузией вызвало резонанс в Тбилиси

    Абхазский политик Сергей Шамба выступил за начало диалога с Грузией. Представители правящей партии и оппозиции Грузии заявили в ответ о необходимости развивать отношения между простыми людьми. Официальному диалогу может помешать Москва, а сам Шамба говорил о сосуществовании двух независимых государств, что неприемлемо для Грузии, заявили в Тбилиси.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки