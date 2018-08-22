Шесть человек пострадали в ДТП на Ставрополье

22 августа 2018, 10:23

Шесть пострадавших в результате аварии в Ессентуках доставлены в больницу, сообщили в ГИБДД.

По данным ведомства, ДТП произошло сегодня в 07:40 мск на улице Пятигорской.

Два автомобиля, "Лада" и "Фольксваген", столкнулись после того, как водитель одного из них выехал на встречную полосу. В результате аварии пострадали оба водителя, пассажир "Фольксвагена" и три пассажира "Лады", передает со ссылкой на источник в Управлении ГИБДД по Ставропольскому краю "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал о ДТП на Ставрополье 19 августа. Рейсовый автобус Тбилиси - Краснодар столкнулся с КамАЗом в Андроповском районе. Два человека - гражданин России и гражданин Грузии - погибли, еще девять из 40 пассажиров попали в больницу. Водитель автобуса был арестован.