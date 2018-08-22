22 августа 2018, 10:23
Шесть человек пострадали в ДТП на Ставрополье
Шесть пострадавших в результате аварии в Ессентуках доставлены в больницу, сообщили в ГИБДД.
По данным ведомства, ДТП произошло сегодня в 07:40 мск на улице Пятигорской.
Два автомобиля, "Лада" и "Фольксваген", столкнулись после того, как водитель одного из них выехал на встречную полосу. В результате аварии пострадали оба водителя, пассажир "Фольксвагена" и три пассажира "Лады", передает со ссылкой на источник в Управлении ГИБДД по Ставропольскому краю "Интерфакс".
"Кавказский узел" ранее писал о ДТП на Ставрополье 19 августа. Рейсовый автобус Тбилиси - Краснодар столкнулся с КамАЗом в Андроповском районе. Два человека - гражданин России и гражданин Грузии - погибли, еще девять из 40 пассажиров попали в больницу. Водитель автобуса был арестован.
"Умерли двое пострадавших в ДТП на Ставрополье", "Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Ставрополе", "Три человека пострадали при ДТП с автобусом в Кисловодске".
22 августа 2018, 10:54
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22 августа 2018, 10:29
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22 августа 2018, 10:23
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Шесть человек пострадали в ДТП на Ставрополье
Шесть пострадавших в результате аварии в Ессентуках доставлены в больницу, сообщили в ГИБДД.
22 августа 2018, 09:27
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Часть пассажиров самолета Уфа - Сочи отказались продолжить полет
С пассажирами Ту-204 рейсом Уфа - Сочи, аварийно севшего после вылета, работают психологи. Часть пассажиров отказалась лететь резервным бортом, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
22 августа 2018, 09:10
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