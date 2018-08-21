21 августа 2018, 19:29

Водитель автобуса арестован после ДТП на Ставрополье

Суд постановил взять под стражу на два месяца водителя автобуса Тбилиси - Краснодар, врезавшегося в грузовик на трассе в Ставропольском крае.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 августа рейсовый автобус Тбилиси - Краснодар столкнулся с КамАЗом в Андроповском районе Ставропольского края. Два человека - гражданин России и гражданин Грузии - погибли, еще девять из 40 пассажиров попали в больницу. Водитель автобуса был задержан по подозрению в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.

"Суд заключил водителя автобуса под стражу, удовлетворив ходатайство следствия", - цитирует сегодня представителя краевой полиции РИА "Новости".

Решение об аресте водителя вынес сегодня Андроповский районный суд Ставрополья, сообщила пресс-секретарь краевого суда Елена Чурюда. По ее словам, водитель арестован до 19 октября, информирует "Интерфакс".

"Кавказский узел" не располагает комментариями арестованного или его представителей относительно решения суда.

Примечание:

"Умерли двое пострадавших в ДТП на Ставрополье", "Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Ставрополе", "Три человека пострадали при ДТП с автобусом в Кисловодске".

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