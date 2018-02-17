17 февраля 2018, 23:50

Три человека пострадали при ДТП с автобусом в Кисловодске

Трое пострадавших при столкновении автобуса и двух автомобилей в Кисловодске госпитализированы с травмами, сообщили в ГИБДД.

Авария произошла сегодня на улице Куйбышева. В момент ДТП в автобусе находились 11 человек, проинформировали в ведомстве.

По предварительным данным, водитель автобуса не выдержал дистанцию и столкнулся с впереди стоящей машиной "Дэу Нексия". От удара легковой автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с "Фольксваген Поло", сообщает со ссылкой на краевое управление госавтоинспекции ГТРК "Ставрополье".

Пассажир автобуса, а также водитель и пассажир "Дэу Нексия" госпитализированы с травмами головы, пишет, ссылаясь на ведомство, "Кавказ сегодня".

"Кавказский узел" ранее писал, что 11 февраля в ДТП с маршруткой в Ставрополе пострадали девять человек. В результате столкновения автомобиля Mercedes и пассажирской "Газели" были госпитализированы семь пассажиров маршрутки и два водителя.

Примечание:

"Один человек пострадал в ДТП со школьным автобусом на Ставрополье", "Четыре пассажира автобуса пострадали в ДТП на Ставрополье", "Пять человек стали жертвами ДТП на Ставрополье".

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