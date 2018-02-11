Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Ставрополе

11 февраля 2018, 21:40

Семь пассажиров маршрутки и два водителя госпитализированы после автоаварии в Ставрополе.

ДТП произошло сегодня около 17.25 мск на Михайловском шоссе в Ставрополе.

"Произошло столкновение автомобиля Mercedes и пассажирской "Газели", следовавшей по маршруту Ставрополь - Пелагиада. В результате аварии пострадали девять человек", — цитирует источник краевом УГИБДД РИА "Новости".

По данным ведомства, среди пострадавших - семь пассажиров маршрутки и оба водителя. По предварительным данным, ДТП произошло после того, как водитель иномарки выехал на полосу встречного движения.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 9 января четыре пассажира автобуса пострадали в ДТП на Ставрополье.