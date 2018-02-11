11 февраля 2018, 21:40
Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Ставрополе
Семь пассажиров маршрутки и два водителя госпитализированы после автоаварии в Ставрополе.
ДТП произошло сегодня около 17.25 мск на Михайловском шоссе в Ставрополе.
"Произошло столкновение автомобиля Mercedes и пассажирской "Газели", следовавшей по маршруту Ставрополь - Пелагиада. В результате аварии пострадали девять человек", — цитирует источник краевом УГИБДД РИА "Новости".
По данным ведомства, среди пострадавших - семь пассажиров маршрутки и оба водителя. По предварительным данным, ДТП произошло после того, как водитель иномарки выехал на полосу встречного движения.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 9 января четыре пассажира автобуса пострадали в ДТП на Ставрополье.
"Женщина погибла в аварии с маршруткой на Кубани", "Один человек пострадал в ДТП со школьным автобусом на Ставрополье", "Пять человек стали жертвами ДТП на Ставрополье".
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