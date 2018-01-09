09 января 2018, 20:25

Четыре пассажира автобуса пострадали в ДТП на Ставрополье

Автобус Кисловодск - Дербент съехал в кювет со скользкой дороги в Георгиевском районе Ставропольского края, четыре пассажира госпитализированы.

По данным управления ГИБДД в Ставропольском крае, рейсовый автобус Ikarus вез 19 пассажиров. Авария произошла около 17:20 мск на территории муниципального округа Георгиевска. Водитель не справился с управлением, сообщил представитель краевой полиции Евгений Синицын. Он отметил, что дорога была скользкой, дул сильный ветер.

Четверо пострадавших пассажиров, в том числе пятилетний ребенок, госпитализированы в Георгиевскую центральную больницу. Они получили незначительные травмы, передает слова Синицына "Интерфакс".

ДТП произошло близ села Новозаведенного, говорится на сайте Управления МЧС по Ставропольскому краю.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 7 января один человек погиб и четверо были доставлены в больницу после столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Кочубеевском районе.