09 января 2018, 20:25

Четыре пассажира автобуса пострадали в ДТП на Ставрополье

Автобус Кисловодск - Дербент съехал в кювет со скользкой дороги в Георгиевском районе Ставропольского края, четыре пассажира госпитализированы.

По данным управления ГИБДД в Ставропольском крае, рейсовый автобус Ikarus вез 19 пассажиров. Авария произошла около 17:20 мск на территории муниципального округа Георгиевска. Водитель не справился с управлением, сообщил представитель краевой полиции Евгений Синицын. Он отметил, что дорога была скользкой, дул сильный ветер.

Четверо пострадавших пассажиров, в том числе пятилетний ребенок, госпитализированы в Георгиевскую центральную больницу. Они получили незначительные травмы, передает слова Синицына "Интерфакс".

ДТП произошло близ села Новозаведенного, говорится на сайте Управления МЧС по Ставропольскому краю.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 7 января один человек погиб и четверо были доставлены в больницу после столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Кочубеевском районе.

Примечание:

"Два человека погибли и шестеро пострадали в ДТП в Армении", "Бывший астраханский депутат Асабалиев погиб в ДТП вместе с женой", "Семь человек стали жертвами ДТП в Чечне".

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