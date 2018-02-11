11 февраля 2018, 19:51

Женщина погибла в аварии с маршруткой на Кубани

Водитель легкового автомобиля погибла при столкновении с пассажирским микроавтобусом в Динском районе Краснодарского края.

Авария произошла вечером 10 февраля на трассе Новотитаровская - Нововеличковская.

"Женщина за рулем Lada Priora выехала на встречную полосу и столкнулась с маршрутным такси. В результате аварии женщина 1990 года рождения погибла", - цитирует сегодня источник в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю "Юга.ру".

По данным ведомства, среди пассажиров маршрутки пострадавших нет. В легковом автомобиле находилась дочь погибшей, она также не пострадала, пишет сегодня "Блокнот".

"Кавказский узел" ранее писал об аварии в Динском районе Кубани, которая произошла 4 февраля. При столкновении трех машин один человек погиб и четверо получили травмы

Примечание:

"11 человек стали жертвами ДТП в Чечне", "МВД уточнило число погибших при ДТП в Ростовской области", "Четверо пострадавших при ДТП в Ростовской области перевезены в Волгоград".

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