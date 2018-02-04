Четверо пострадавших при ДТП в Ростовской области перевезены в Волгоград

04 февраля 2018, 23:51

Жители Волгоградской области, пострадавшие в аварии автобуса в Белокалитвинском районе, продолжили лечение в своем регионе.

Как писал "Кавказский узел", авария произошла 31 января. Рейсовый автобус направлялся в Ростов-на-Дону из Саратова и опрокинулся в кювет в Белокалитвинском районе. Погибли пять человек, в больницы были доставлены 15 пострадавших. 1 февраля семь из них были выписаны. Среди погибших и пострадавших - жители Волгоградской области.

Врачи пришли к заключению, что состояние четырех жителей Волгоградской области позволяет перевезти их. Они были доставлены в клиническую больницу №25 в Дзержинском районе Волгограда.

"Состояние пострадавших оценивается как стабильное. Все четверо перенесли транспортировку благополучно. Сейчас все находятся под бдительным наблюдением персонала больницы", - цитирует источник в больнице "V1.ru".