Семь человек выписаны из больниц после аварии в Ростовской области

01 февраля 2018, 12:26

Восемь пострадавших в аварии рейсового автобуса в Белокалитвинском районе остаются в больницах, один из них - в тяжелом состоянии, сообщили сегодня в Минздраве.

Как писал "Кавказский узел", рейсовый автобус 31 января ехал по маршруту Саратов - Ростов-на-Дону и опрокинулся в кювет в Белокалитвинском районе. Погибли пять человек, в больницы были доставлены 15 пострадавших.

В областном Минздраве сообщили, что семеро пострадавших в ДТП с автобусом выписаны на амбулаторное лечение, в больнице остаются еще восемь человек, передает "Интерфакс".

"В настоящее время в лечебных учреждениях на стационарном лечении остаются восемь человек: один - в центральной городской больнице города Каменск-Шахтинского и семь - в центральной районной больнице Белокалитвинского района. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Остальные пациенты находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести", - цитирует источник в Минздраве региона ТАСС.