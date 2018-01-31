Число погибших при ДТП в Ростовской области возросло до пяти

31 января 2018, 13:49

Один из пострадавших в ДТП с автобусом в Ростовской области умер в больнице.

Как писал "Кавказский узел", автобус, следовавший по маршруту Саратов - Ростов-на-Дону, опрокинулся сегодня в кювет в Белокалитвинском районе. Погибли четыре человека, еще 15 получили травмы.

Один из пострадавших, доставленных после аварии в больницу, скончался. "Таким образом, количество погибших достигло пяти человек", - цитирует источник в прокуратуре Ростовской области "Интерфакс".

По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Среди погибших - трое жителей Волгоградской области, один из них - подполковник ГУ МЧС, сообщил представитель региональной администрации.

"В ростовском ДТП с автобусом трое погибших из Волгоградской области. Также в аварии пострадали шесть жителей региона", - цитирует представителя региональной администрации РИА "Новости".