01 февраля 2018, 13:23

Водитель автобуса задержан после резонансного ДТП в Ростовской области

После аварии автобуса в Белокалитвинском районе следователи возбудили дело о гибели людей из-за нарушения правил дорожного движения, водитель задержан.

Как писал "Кавказский узел", рейсовый автобус 31 января ехал по маршруту Саратов - Ростов-на-Дону и опрокинулся в кювет в Белокалитвинском районе. Погибли пять человек, в больницы были доставлены 15 пострадавших.

"Водитель автобуса задержан в порядке 91 статьи УПК. Мера пресечения ему пока не избрана", - цитирует источник в ГУ МВД по Ростовской области РИА "Новости".

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя автобуса, который мог не справиться с управлением. Полицейские возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (части 5 статьи 264 УК РФ). Ространснадзор заявил, что проверит перевозчика, пишет ТАСС.

Примечание:

"Водитель маршрутки пояснил причину ДТП с гибелью людей в Ростовской области", "Трое детей сбиты на пешеходном переходе в Шахтах", "Материалы о ДТП с участием судьи переданы в Ростовский облсуд".

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