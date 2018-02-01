Водитель автобуса задержан после резонансного ДТП в Ростовской области

01 февраля 2018, 13:23

После аварии автобуса в Белокалитвинском районе следователи возбудили дело о гибели людей из-за нарушения правил дорожного движения, водитель задержан.

Как писал "Кавказский узел", рейсовый автобус 31 января ехал по маршруту Саратов - Ростов-на-Дону и опрокинулся в кювет в Белокалитвинском районе. Погибли пять человек, в больницы были доставлены 15 пострадавших.

"Водитель автобуса задержан в порядке 91 статьи УПК. Мера пресечения ему пока не избрана", - цитирует источник в ГУ МВД по Ростовской области РИА "Новости".

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя автобуса, который мог не справиться с управлением. Полицейские возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (части 5 статьи 264 УК РФ). Ространснадзор заявил, что проверит перевозчика, пишет ТАСС.