Пять человек стали жертвами ДТП на Кубани

04 февраля 2018, 14:21

Один человек погиб и четверо получили травмы при столкновении трех машин на трассе в Динском районе Кубани.

По данным представителя МВД по Краснодарскому краю, ДТП произошло сегодня около 07.0 мск. По предварительным данным, водитель BMW выехал на встречку и боком столкнулся с микроавтобусом "Газель", который ехал навстречу.

От удара микроавтобус съехал в кювет, а легковушку отбросило на другую грузовую "Газель", которая перевозила хлеб. В результате аварии скончалась на месте пассажирка микроавтобуса.

Пассажира BMW увезли больницу. Кроме того, три человека из пассажирской "Газели" получили травмы, им назначено амбулаторное лечение, сообщает со ссылкой на представителя МВД издание "Юга.ру".