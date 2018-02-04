04 февраля 2018, 14:21

Пять человек стали жертвами ДТП на Кубани

Один человек погиб и четверо получили травмы при столкновении трех машин на трассе в Динском районе Кубани.

По данным представителя МВД по Краснодарскому краю, ДТП произошло сегодня около 07.0 мск. По предварительным данным, водитель BMW выехал на встречку и боком столкнулся с микроавтобусом "Газель", который ехал навстречу.

От удара микроавтобус съехал в кювет, а легковушку отбросило на другую грузовую "Газель", которая перевозила хлеб. В результате аварии скончалась на месте пассажирка микроавтобуса.

Пассажира BMW увезли больницу. Кроме того, три человека из пассажирской "Газели" получили травмы, им назначено амбулаторное лечение, сообщает со ссылкой на представителя МВД издание "Юга.ру".

Примечание:

"Суд продлил арест подозреваемого по делу о резонансном ДТП в Краснодаре", "Кубанский депутат обвинен в гибели человека при ДТП", "Три человека пострадали в массовом ДТП в Сочи".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

04 февраля 2018, 15:56

04 февраля 2018, 15:05

04 февраля 2018, 14:21

04 февраля 2018, 13:21

04 февраля 2018, 12:08

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты