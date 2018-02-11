МВД уточнило число погибших при ДТП в Ростовской области

11 февраля 2018, 00:16

В результате столкновения легкового автомобиля с дорожной машиной на трассе М-4 Дон погибли три человека, уточнили в МВД.

Как писал "Кавказский узел", авария произошла вечером 10 февраля на 927-м км трассы в Каменском районе. В ГУ МВД России по Ростовской области сообщили, что двое погибли на месте ДТП, еще один человек был госпитализирован.

По уточненной информации, погибли трое - водитель легкового автомобиля и две пассажирки, передает со ссылкой на пресс-службу управления МВД "Интерфакс".

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с комбинированной дорожной машиной, проинформировали в ведомстве.