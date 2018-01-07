07 января 2018, 16:41

Пять человек стали жертвами ДТП на Ставрополье

Один человек погиб и четверо доставлены в больницу после столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Кочубеевском районе.

Авария произошла сегодня днем на федеральной автодороге "Кавказ" в Кочубеевском районе Ставрополья, сообщил сотрудник отдела пропаганды безопасности дорожного движения краевого УГИБДД.

По предварительным данным, водитель Lada Priora при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с BMW, рассказал он.

По его словам, в результате ДТП скончался пассажир Lada Priora, водитель этой машины и три пассажира BMW доставлены в больницу, сообщает ТАСС.

"Кавказский узел" писал также, что 4 января один человек погиб и двое получили травмы при столкновении двух машин в Туркменском районе Ставрополья. Авария также произошла после того, как водитель выехал при обгоне на полосу встречного движения.