Умерли двое пострадавших в ДТП на Ставрополье

10 марта 2018, 20:28

Двое из четырех пешеходов, пострадавших в результате ДТП в Петровском районе Ставропольского края, скончались в больнице, сообщили в полиции.

Как писал "Кавказский узел", два легковых автомобиля столкнулись вечером 9 марта в Петровском районе Ставропольского края, в момент аварии получили травмы четыре пешехода, трое из которых подростки.

"В результате ДТП четверо пешеходов, трое из которых несовершеннолетние: две девочки 14 и 15 лет, мальчик 15 лет и 19-летний парень с серьезными травмами были госпитализированы", - рассказали в ГИБДД по Ставропольскому краю.

Сегодня в больнице скончались 15-летняя девушка и 19-летний молодой человек, передает со ссылкой на источник в ведомстве РИА "Новости".