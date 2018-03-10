10 марта 2018, 20:28
Умерли двое пострадавших в ДТП на Ставрополье
Двое из четырех пешеходов, пострадавших в результате ДТП в Петровском районе Ставропольского края, скончались в больнице, сообщили в полиции.
Как писал "Кавказский узел", два легковых автомобиля столкнулись вечером 9 марта в Петровском районе Ставропольского края, в момент аварии получили травмы четыре пешехода, трое из которых подростки.
"В результате ДТП четверо пешеходов, трое из которых несовершеннолетние: две девочки 14 и 15 лет, мальчик 15 лет и 19-летний парень с серьезными травмами были госпитализированы", - рассказали в ГИБДД по Ставропольскому краю.
Сегодня в больнице скончались 15-летняя девушка и 19-летний молодой человек, передает со ссылкой на источник в ведомстве РИА "Новости".
"Человек погиб в аварии с автобусом на трассе "Дон", "Два человека стали жертвами ДТП с полицейской машиной в Ингушетии", "Пассажиры маршрутки госпитализированы после ДТП в Волгоградской области".
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