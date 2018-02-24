24 февраля 2018, 15:03

Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Ставрополе

Четыре пассажира маршрутки и водитель столкнувшегося с ней автомобиля доставлены в ставропольскую больницу.

По данным полиции, легковая машина врезалась сегодня в пассажирскую ГАЗель, когда та остановилась перед пешеходным переходом.

Среди пострадавших пассажиров -две женщины, 15-летний подросток и полуторагодовалый ребенок. "Пострадавших сейчас осматривают врачи, чтобы определить, кому понадобится госпитализация", - цитирует управление ГИБДД в Ставропольском крае РИА "Новости".

Авария произошла сегодня около 11:00 мск на улице Пирогова в Ставрополе, сообщил ТАСС.

"Кавказский узел" ранее писал, что 11 февраля в ДТП с маршруткой в Ставрополе пострадали девять человек. В результате столкновения автомобиля Mercedes и пассажирской "Газели" были госпитализированы семь пассажиров маршрутки и два водителя.

Примечание:

"Четыре пассажира автобуса пострадали в ДТП на Ставрополье", "Пять человек стали жертвами ДТП на Ставрополье", "Три человека стали жертвами ДТП на Ставрополье".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

24 февраля 2018, 17:04

24 февраля 2018, 16:01

24 февраля 2018, 15:03

24 февраля 2018, 14:06

24 февраля 2018, 13:35

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты