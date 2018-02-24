24 февраля 2018, 15:03
Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Ставрополе
Четыре пассажира маршрутки и водитель столкнувшегося с ней автомобиля доставлены в ставропольскую больницу.
По данным полиции, легковая машина врезалась сегодня в пассажирскую ГАЗель, когда та остановилась перед пешеходным переходом.
Среди пострадавших пассажиров -две женщины, 15-летний подросток и полуторагодовалый ребенок. "Пострадавших сейчас осматривают врачи, чтобы определить, кому понадобится госпитализация", - цитирует управление ГИБДД в Ставропольском крае РИА "Новости".
Авария произошла сегодня около 11:00 мск на улице Пирогова в Ставрополе, сообщил ТАСС.
"Кавказский узел" ранее писал, что 11 февраля в ДТП с маршруткой в Ставрополе пострадали девять человек. В результате столкновения автомобиля Mercedes и пассажирской "Газели" были госпитализированы семь пассажиров маршрутки и два водителя.
"Четыре пассажира автобуса пострадали в ДТП на Ставрополье", "Пять человек стали жертвами ДТП на Ставрополье", "Три человека стали жертвами ДТП на Ставрополье".
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24 февраля 2018, 15:03
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Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Ставрополе
Четыре пассажира маршрутки и водитель столкнувшегося с ней автомобиля доставлены в ставропольскую больницу.
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