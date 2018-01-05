05 января 2018, 00:54

Три человека стали жертвами ДТП на Ставрополье

Один человек погиб и двое получили травмы в результате столкновения двух машин на трассе в Туркменском районе Ставрополья.

Автомобильная авария произошла на автотрассе Светлоград - Летняя Ставка - Кучерла вечером 4 января.

Водитель автомобиля ВАЗ выехал при обгоне на полосу встречного движения и столкнулся с ехавшим навстречу УАЗом, сообщил со ссылкой на краевое управление ГИБДД "Интерфакс-Юг".

Пассажир автомобиля ВАЗ, ехавший на переднем сидении, погиб. Водитель и пассажир УАЗа получили травмы и были доставлены в больницу, сообщило ГТРК "Ставрополье".

"Кавказский узел" сообщал, что 29 декабря на Ростовском шоссе в Краснодаре столкнулись ВАЗ-2115 и автобус. Водитель легкового автомобиля, 40-летний житель Адыгеи, погиб на месте аварии.