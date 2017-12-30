30 декабря 2017, 20:22

Человек погиб при ДТП с автобусом в Краснодаре

Водитель легкового автомобиля погиб в результате столкновения с автобусом в Краснодаре.

Авария произошла вечером 29 декабря на Ростовском шоссе.

40-летний житель Адыгеи на автомобиле ВАЗ-2115 при перестроении не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом. Он скончался на месте ДТП. Водитель автобуса не пострадал, передает со ссылкой на официального представителя УМВД РФ по Краснодарскому краю Артема Коноваленко "Югополис".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 24 декабря два человека пострадали при ДТП с трамваем в Краснодаре. Водитель автомобиля ВАЗ не уступил дорогу общественному транспорту и допустил столкновение. Он был доставлен в больницу. Пассажир от госпитализации отказался.

Примечание:

"Суд продлил арест подозреваемого по делу о резонансном ДТП в Краснодаре", "Кубанский депутат обвинен в гибели человека при ДТП", "Три человека пострадали в массовом ДТП в Сочи".

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