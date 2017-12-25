25 декабря 2017, 00:15

Два человека пострадали при ДТП с трамваем в Краснодаре

Один из двух пострадавших в результате столкновения трамвая и легкового автомобиля в Краснодаре доставлен в больницу.

Авария произошла 24 декабря на углу улиц Седина и Горького.

Водитель автомобиля ВАЗ не уступил дорогу общественному транспорту и допустил столкновение. Он доставлен в лечебное учреждение, передает со ссылкой на оперативного дежурного ГУ МВД по Краснодарскому краю KubanTV.

Вместе с водителем легкового автомобиля находился пассажир. Водитель серьезно пострадал, а пассажир, несмотря на телесные повреждения, от госпитализации отказался, сообщает со ссылкой на очевидцев "Блокнот".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в конце ноября один человек пострадал при ДТП с тепловозом в Краснодаре. Авария произошла после того, как водитель легкового автомобиля не выполнил требования сигнала семафора на железнодорожном переезде, в результате чего допустил столкновение с тепловозом, проинформировали в ГИБДД по Краснодарскому краю.