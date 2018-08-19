Ставропольские врачи оставили на лечение девять пассажиров автобуса

19 августа 2018, 15:03

Пятеро взрослых и четверо детей оставлены под наблюдением врачей после аварии автобуса Тбилиси - Краснодар на Ставрополье. В отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело, он находится в отделе полиции.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня утром рейсовый автобус Тбилиси - Краснодар столкнулся с КамАЗом в Андроповском районе на Ставрополье. Два человека - гражданин России и гражданин Грузии - погибли и еще 17 были госпитализированы. Всего в автобусе находилось 40 пассажиров и два водителя, более 20 человек были доставлены в пункт временного размещения.

Девять пострадавших в результате ДТП, в том числе четверо несовершеннолетних, оставлены в медицинских учреждениях Ставропольского края после аварии, сообщило со ссылкой на краевое управление МВД РИА "Новости".

Семеро из девяти человек - граждане России, жители Кубани, еще двое являются гражданами Грузии. Остальные пострадавшие "после получения разовой медпомощи отпущены", цитирует сообщение регионального ГИБДД "Интерфакс".

Точных данных о состоянии госпитализированных пока нет, известно лишь, что несколько человек находятся в тяжелом состоянии, сообщил ТАСС.

Согласно уточненным ГИБДД данным, один из погибших был гражданином России, а второй имел двойное гражданство России и Грузии. При этом один из погибших был главой грузинской компании-перевозчика MiminoTrans-Ge, которой принадлежал автобус, указывает издание "Вести".



В отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" (часть 5 статьи 264 УК России), данная статья предполагает до семи лет лишения свободы.

Водитель задержан и находится в отделе полиции. Правоохранители считают, что он допустил столкновение с грузовиком-зерновозом, не справившись с управлением.

"Ход расследования уголовного дела и установление всех обстоятельств произошедшего находятся на контроле в прокуратуре Ставропольского края", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте краевой прокуратуры.