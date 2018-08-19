Пассажиры автобуса Тбилиси-Краснодар размещены в доме культуры на Ставрополье

19 августа 2018, 11:24

Более 20 пассажиров рейсового автобуса Тбилиси-Краснодар после ДТП, жертвами которого стали 19 человек, размещены в пункте временного пребывания в селе Куршава Ставропольского края.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня утром рейсовый автобус Тбилиси-Краснодар столкнулся с КамАЗом в Андроповском районе на Ставрополье, два человека погибли и еще 17 госпитализированы.

Пассажиры автобуса, которые не пострадали в аварии, были доставлены в пункт временного размещения в селе Куршава в Андроповском районе, организованном в местном доме культуры, сообщает сегодня со ссылкой на управление ГИБДД Главного управления МВД по Ставропольскому краю "РИА Новости".

В пункте временного размещения находятся более 20 человек, среди них трое детей, передает со ссылкой на администрацию Андроповского района ТАСС.

Выделен автобус, который повезет пассажиров по маршруту следования, часть людей заберут родственники, уточнил сотрудник администрации.

Всего в автобусе находилось 40 пассажиров и два водителя, погибшими оказались один гражданин России и один гражданин Грузии, отметил он.

Предварительно, причиной аварии стало то, что водитель автобуса не справился с управлением и допустил попутное столкновение с движущимся впереди КамАЗом, приводится сообщение управления ГИБДД Главного управления МВД по Ставропольскому краю.

На официальном сайте управления ГИБДД Главного управления МВД по Ставропольскому краю информации о ДТП на 10.30 мск сегодня нет.