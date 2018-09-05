ДТП в Буденновском районе. Фото: ГУ МЧС по Ставропольскому краю http://26.mchs.gov.ru/

05 сентября 2018, 08:55

Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье

Трое из четырех пострадавших доставлены в больницу после столкновения "Газели" с автобусом рейсом Баку - Краснодар.

Авария произошла сегодня в 05:10 мск на 204-м километре федеральной автодороги Кочубей - Зеленокумск - Минеральные Воды в Буденновском районе.

"Произошло попутное столкновение рейсового автобуса (Баку - Краснодар) и грузового автомобиля "Газель"... Администрацией района принято решение о временном размещении пассажиров в школе №8 поселка Катасон", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

По данным ведомства, в автобусе находились 33 пассажира и двое водителей. "Пострадали четыре человека, погибших нет", - проинформировал глава пресс-службы регионального МЧС Олег Дегтярев.

В больницу доставлены двое пассажиров автобуса и один пассажир грузовой "Газели", пишет со ссылкой на представителя краевого управления ГИБДД "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал о ДТП с бензовозом и грузовой "Газелью" на северо-западе Ставрополя. В результате аварии, которая произошла 29 августа, пострадал один человек. После ДТП на проезжую часть вылилось 23 тонны горючего и дорога была временно перекрыта.

Примечание:

"Шесть человек пострадали в ДТП на Ставрополье", "Водитель автобуса арестован после ДТП на Ставрополье", "19 человек стали жертвами ДТП с автобусом на Ставрополье". 

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

05 сентября 2018, 09:52

05 сентября 2018, 08:55

05 сентября 2018, 08:17

05 сентября 2018, 07:53

05 сентября 2018, 07:20

Темы дня

События дня

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Документы

Все документы

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости