Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье

05 сентября 2018, 08:55

Трое из четырех пострадавших доставлены в больницу после столкновения "Газели" с автобусом рейсом Баку - Краснодар.

Авария произошла сегодня в 05:10 мск на 204-м километре федеральной автодороги Кочубей - Зеленокумск - Минеральные Воды в Буденновском районе.

"Произошло попутное столкновение рейсового автобуса (Баку - Краснодар) и грузового автомобиля "Газель"... Администрацией района принято решение о временном размещении пассажиров в школе №8 поселка Катасон", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

По данным ведомства, в автобусе находились 33 пассажира и двое водителей. "Пострадали четыре человека, погибших нет", - проинформировал глава пресс-службы регионального МЧС Олег Дегтярев.

В больницу доставлены двое пассажиров автобуса и один пассажир грузовой "Газели", пишет со ссылкой на представителя краевого управления ГИБДД "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал о ДТП с бензовозом и грузовой "Газелью" на северо-западе Ставрополя. В результате аварии, которая произошла 29 августа, пострадал один человек. После ДТП на проезжую часть вылилось 23 тонны горючего и дорога была временно перекрыта.