Разлив дизельного топлива произошел в результате ДТП на северо-западе Ставрополя. 29 августа 2018 г. Фото: ГТРК "Ставрополье"

29 августа 2018, 20:34

Дорога в Ставрополе перекрыта после ДТП с бензовозом

Разлив дизельного топлива произошел в результате ДТП на северо-западе Ставрополя, пострадал водитель бензовоза.

Авария произошла сегодня примерно в 16.50 мск, на проезжую часть вылилось 23 тонны горючего. 

"На автодороге Северный обход Ставрополя, в районе двухуровневой развязки, водитель грузовой "Газели" не предоставил преимущество в движении бензовозу МАН, в результате чего произошло столкновение", - сообщил представитель Управления Госавтоинспекции по Ставропольскому краю, которого цитирует "Интерфакс-Юг". 

По его данным, в результате ДТП пострадал водитель бензовоза, он был госпитализирован. 

На видео, опубликованном в Youtube, видно, что автомобиль "Газель" после столкновения слетел в кювет. 

Движение транспорта по автодороге закрыто от гипермаркета "Лента" до кольцевой развязки села Надежда, уточнило издание "Блокнот-Ставрополь". 

По состоянию на 20.10 мск на сайтах Управления ГИБДД и МЧС по Ставропольскому краю нет официальной информации о ДТП. 

Как сообщал "Кавказский узел", в результате ДТП с участием пассажирской "Газели", которое произошло утром 27 августа в Ставропольском крае, погибли два человека и девять пострадали. 

Примечание:

"Шесть человек пострадали в ДТП на Ставрополье", "Водитель автобуса арестован после ДТП на Ставрополье", "19 человек стали жертвами ДТП с автобусом на Ставрополье". 

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