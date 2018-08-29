Дорога в Ставрополе перекрыта после ДТП с бензовозом

29 августа 2018, 20:34

Разлив дизельного топлива произошел в результате ДТП на северо-западе Ставрополя, пострадал водитель бензовоза.

Авария произошла сегодня примерно в 16.50 мск, на проезжую часть вылилось 23 тонны горючего.

"На автодороге Северный обход Ставрополя, в районе двухуровневой развязки, водитель грузовой "Газели" не предоставил преимущество в движении бензовозу МАН, в результате чего произошло столкновение", - сообщил представитель Управления Госавтоинспекции по Ставропольскому краю, которого цитирует "Интерфакс-Юг".

По его данным, в результате ДТП пострадал водитель бензовоза, он был госпитализирован.

На видео, опубликованном в Youtube, видно, что автомобиль "Газель" после столкновения слетел в кювет.

Движение транспорта по автодороге закрыто от гипермаркета "Лента" до кольцевой развязки села Надежда, уточнило издание "Блокнот-Ставрополь".

По состоянию на 20.10 мск на сайтах Управления ГИБДД и МЧС по Ставропольскому краю нет официальной информации о ДТП.

Как сообщал "Кавказский узел", в результате ДТП с участием пассажирской "Газели", которое произошло утром 27 августа в Ставропольском крае, погибли два человека и девять пострадали.