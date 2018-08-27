11 человек стали жертвами крупной аварии на Ставрополье

27 августа 2018, 18:41

Два человека погибли и девять пострадали в результате аварии с участием пассажирской "Газели" в Ставропольском крае, сообщило сегодня МЧС.

По данным ведомства, ДТП с участием пассажирской "Газели" и легкового автомобиля произошло сегодня утром на дороге "Астрахань-Элиста-Ставрополь" в Грачевском районе.

В маршрутке, которая ехала из Ставрополя в Светлоград, на момент аварии находились 14 человек, в легковом автомобиле - четыре, сообщается на сайте ГУ МЧС по Ставропольскому краю. По данным ведомства, семеро из числа пострадавших находились в "Газели".

В краевом управлении ГИБДД уточнили, что на месте аварии "скончался водитель "Лады", его пассажирка была травмирована и скончалась в больнице". Четверо из пострадавших госпитализированы, пишет "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал об аварии с шестью пострадавшими, которая произошла на Ставрополье 22 августа. Два автомобиля, "Лада" и "Фольксваген", столкнулись в Ессентуках после того, как водитель одного из них выехал на встречную полосу.