ДТП в Грачевском районе. Фото: ГУ МЧС по Ставропольскому краю http://26.mchs.gov.ru/

27 августа 2018, 18:41

11 человек стали жертвами крупной аварии на Ставрополье

Два человека погибли и девять пострадали в результате аварии с участием пассажирской "Газели" в Ставропольском крае, сообщило сегодня МЧС.

По данным ведомства, ДТП с участием пассажирской "Газели" и легкового автомобиля произошло сегодня утром на дороге "Астрахань-Элиста-Ставрополь" в Грачевском районе.

В маршрутке, которая ехала из Ставрополя в Светлоград, на момент аварии находились 14 человек, в легковом автомобиле  - четыре, сообщается на сайте ГУ МЧС по Ставропольскому краю. По данным ведомства, семеро из числа пострадавших находились в "Газели".

В краевом управлении ГИБДД уточнили, что на месте аварии "скончался водитель "Лады", его пассажирка была травмирована и скончалась в больнице". Четверо из пострадавших госпитализированы, пишет "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал об аварии с шестью пострадавшими, которая произошла на Ставрополье 22 августа. Два автомобиля, "Лада" и "Фольксваген", столкнулись в Ессентуках после того, как водитель одного из них выехал на встречную полосу.

Примечание:

"Умерли двое пострадавших в ДТП на Ставрополье", "Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Ставрополе", "Три человека пострадали при ДТП с автобусом в Кисловодске".

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