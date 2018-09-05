Солдат армии НКР. Фото REUTERS/Staff

05 сентября 2018, 09:52

Азербайджан заявил об обстрелах пяти сел в зоне конфликта

Позиции азербайджанской армии были обстреляны 83 раза за минувшие сутки, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 4 сентября Азербайджан насчитал 73 обстрела со стороны Армении за сутки. Минобороны Нагорного Карабаха ранее заявило о 150 обстрелах со стороны Азербайджана с 26 августа по 1 сентября.

С 4 по 5 сентября были обстреляны позиции азербайджанской армии в селах, расположенных в граничащих с Арменией районах. В частности, подверглись обстрелам села Кохнегышлаг Агстафинского района, Ферехли, Гушчу Айрым, Бала Джафарли Газахского района, Мунджуглу Товузского района, а также на безымянных высотах Гедабекского района, сообщается на сайте министерства обороны Азербайджана.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 9.30 мск не прокомментировали заявление об обстрелах на своих официальных сайтах.

Объявленное после обострения карабахского конфликта перемирие в апреле 2016 года не остановило противостояние, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В зоне карабахского конфликта обстрелы велись каждые сутки в течение двух лет, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", размещенной на "Кавказском узле". 

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Нагорный Карабах заявил о гибели солдата", "МИД Азербайджана отреагировал на флаг Нагорного Карабаха в эфире "Евровидения", "В Азербайджане обнаружено 15 авиабомб".

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