Азербайджан заявил об обстрелах пяти сел в зоне конфликта

05 сентября 2018, 09:52

Позиции азербайджанской армии были обстреляны 83 раза за минувшие сутки, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 4 сентября Азербайджан насчитал 73 обстрела со стороны Армении за сутки. Минобороны Нагорного Карабаха ранее заявило о 150 обстрелах со стороны Азербайджана с 26 августа по 1 сентября.

С 4 по 5 сентября были обстреляны позиции азербайджанской армии в селах, расположенных в граничащих с Арменией районах. В частности, подверглись обстрелам села Кохнегышлаг Агстафинского района, Ферехли, Гушчу Айрым, Бала Джафарли Газахского района, Мунджуглу Товузского района, а также на безымянных высотах Гедабекского района, сообщается на сайте министерства обороны Азербайджана.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 9.30 мск не прокомментировали заявление об обстрелах на своих официальных сайтах.