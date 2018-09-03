Следственный изолятор. Фото © Елена Синеок. ЮГА.ру

03 сентября 2018, 14:22

Кубанский бизнесмен осужден за мошенничество на почти полмиллиарда

Суд приговорил жителя Краснодарского края к четырем годам колонии за мошенничество при возмещении налога на добавленную стоимость.

Как писал "Кавказский узел", дело о махинациях с уплатой налогов путем регистрации фирм-однодневок на Кубани возбудили в 2011 году. Нескольких обвиняемых осудили в 2013 году, а еще одного, Эдуарда Щербину, объявили в международный розыск. В октябре 2015 года Щербину задержали в Вене по запросу России и доставили в Краснодар. 15 декабря 2015 года против него возобновили дело о мошенничестве.

Советский районный суд Краснодара признал местного жителя виновным в мошенничестве, подделке официальных документах и ряде случаев покушения не мошенничество. Согласно приговору, в 2008-2011 годах он и еще четыре его сообщника из Краснодара и Ейска, подали в налоговые органы подложные документы, на основании которых получили в качестве возмещения налога на добавленную стоимость 394 миллиона рублей. Преступная группа намеревалась похитить из бюджета еще 57 миллионов, говорится в сообщении прокуратуры.

"Кроме того, в начале июля 2011 года обвиняемый организовал изготовление подложных официальных документов, обладающих соответствующими реквизитами и удостоверяющими юридические факты", - информирует ведомство.

Суд приговорил обвиняемого к четырем годам исправительной колонии общего режима и 500 тысячам рублей штрафа, приговор в законную силу не вступил, сообщила на своем сайте прокуратура Краснодарского края.

Осужден бизнесмен Эдуард Щербина, со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры информировал сегодня "Интерфакс".

Приговор Щербине был вынесен 31 августа, говорится в картотеке на сайте Советского районного суда Краснодара. При этом содержание приговора там не уточняется.

"Кавказский узел" не располагает комментариями осужденного или его представителей относительно вердикта суда.

Примечание:

"Сотрудник Росприроднадзора на Кубани получил пять лет тюрьмы за взятку", "Вице-мэр Анапы заподозрен в превышении полномочий в связи с застройкой пляжей", "Краснодарский следователь осужден по делу о взятке в миллион рублей".

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