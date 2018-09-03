"Новая газета": власти пользовались деньгами и киллерами Гагиева

03 сентября 2018, 13:48

Уроженец Северной Осетии Аслан Гагиев, обвиняемый в создании преступной группировки и резонансных убийствах, рассказал о связях силовиками, а также миллионных выплатах чиновниками, написала сегодня "Новая газета".

Как писал "Кавказский узел", 20 июня Аслан Гагиев был экстрадирован из Австрии в Россию и заключен под стражу.

Следствие полагает, что преступная организация, созданная и возглавляемая Гагиевым, начала свою деятельность в 2004 году и насчитывала более 50 участников. В результате ее деятельности на территории Москвы, Московской области и Северной Осетии были убиты 60 человек . В частности, по версии следствия, группировка Гагиева причастна к убийству в 2008 году начальника угрозыска Виталия Чельдиева, убийству его сына Заурбека Чельдиева и убийству в 2013 году заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева. Следователи предъявили Аслану Гагиеву обвинение в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), нескольких входивших в него банд (ст. 209 УК РФ), а также шести умышленных убийств (ст. 105 УК РФ).

Сегодня "Новая газета" опубликовала статью "Однажды в России", в которой ее автор, журналист Роман Анин попытался разобраться в деле Гагиева, связях его с чиновниками и силовиками. Он также привел выдержки из показаний обвиняемого в организации преступной группы, данных им австрийскому суду, и комментарии самого Аслана Гагиева.

Согласно статье, Аслан Гагиев был задержан в Вене в январе 2015 года. Он находился в международном розыске по запросу России. Какое-то время Гагиев провел под стражей в австрийской тюрьме, а затем был отпущен под залог. "На протяжении последних трех лет Гагиев и его адвокаты пытались доказать австрийскому суду, что уголовное преследование политически мотивировано из-за его популярности в родной Осетии, что за ним устроили охоту коррумпированные чиновники и силовики, которым он на протяжении многих лет платил взятки, что в России он ранее уже подвергался пыткам и нет никаких сомнений в том, что снова будет им подвергнут или даже убит. Но все эти доводы не впечатлили австрийский суд. И 20 июня Аслан Гагиев был экстрадирован в Россию", - написал журналист.

По его данным, с Гагиевым он встретился первый раз в Вене 10 октября 2016 года, затем было еще несколько встреч. "Договорились, что я напишу о нем, если исполнится одно из двух условий: либо его убьют, либо экстрадируют (что для него, пережившего пытки, было равносильно). В этом расследовании я сознательно буду опираться только на те сведения, которые удалось верифицировать с помощью открытых источников, либо материалов уголовных дел, а также на показания самого Аслана Гагиева австрийскому суду, решавшему вопрос об экстрадиции. Эти показания ранее кто-то разместил в открытом доступе", - отмечает автор статьи.

Бегство из Грузии и пытки



Аслан Гагиев на суде в Австрии рассказал о бегстве своей семьи из Грузии и участии в освобождении заложников из школы в Беслане, говорится в статье "Новой газеты".

По данным издания, Гагиев отметил, что его семья, жившая в Грузии, была вынуждена бежать оттуда после прихода к власти Звиада Гамсахурдии (26 мая 1991 года Звиад Гамсахурдия избран президентом Грузии. - Прим. "Кавказского узла"). "Брат моего отца был убит во время преследования, и нам понадобилось две недели, чтобы пешком дойти до России. Двухмесячный ребенок - ребенок моей сестры - умер по дороге на моих руках. Мы пришли на территорию Российской Федерации, это была Северная Осетия, и поселились там в заброшенном доме", - приводит издание рассказ Гагиева.

Согласно показаниям, данным Гагиевым в австрийском суде, которые приводит газета, он участвовал в освобождении заложников в Беслане. "Трагедия в Беслане изменила мою жизнь. Я чувствовал себя виноватым и хотел быть рядом со своим народом", - заявил Гагиев, отвечая на вопрос судьи, как его касались события, произошедшие далеко от Москвы, где он тогда жил.

Группа террористов 1 сентября 2004 года захватила и удерживала в спортзале бесланской школы №1 1128 заложников. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, 810 человек были ранены, говорится в материале "Кавказского узла" "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)".

По данным издания, Гагиев рассказал, что после трагедии он стал популярен среди своих соотечественников, в том числе и из-за того, что "стал задавать неудобные вопросы властям по поводу материальной помощи родственникам погибших". "Тогда в СМИ были сообщения, что в республику поступило очень много пожертвований. Жертвовали много людей со всего мира. В республику поступило около 600 миллионов евро. Тогда я задался вопросом, где пожертвованные деньги и почему люди не могут похоронить на эти деньги своих детей… Тогда население республики собралось, и мы пошли к президенту и потребовали отставки его и главы спецслужбы", - приводятся в статье слова Гагиева о причинах его конфликта с властями.

По данным Гагиева, озвученным им на суде в Австрии, когда он ехал в дом к своим родителям в Беслане, его автомобиль заблокировали силовики, увезли с собой и подвергли пыткам. "Мне разорвали все внутренние органы, требовалось несколько операций", - подчеркнул он.

При этом газета отмечает, что показания Гагиева о пытках проверяли эксперты, и его слова подтвердились. В своем заключительном слове в австрийском суде в 2015 году Аслан Гагиев просил не выдавать его в Россию. "У меня нет ни одного шанса выжить. Я уже много видел в своей жизни. Я не боюсь смерти, с 2004 года я себя не чувствую живым человеком, у меня осталась только оболочка, больше ничего. У меня нет ни одного органа, который бы не был поврежден. Поэтому я прошу вас о понимании", - цитируются в статье слова Гагиева.

Создание "Семьи"

По данным следствия, в 2004 году Аслан Гагиев вместе со своим другом Сергеем Бегларяном создал "преступное сообщество", говорится в статье. "Они называли себя "Семьей". Каждый член "Семьи" был "братом", а Гагиева называли Большим Братом или Старшим Братом. Внутри "Семьи" были подгруппы ("бригады", как их называет следствие), у каждой - свой руководитель", - пишет журналист Роман Анин.

Он приводит показания одного из членом "Семьи", который отметил, что никто из участников группы "не давал никаких клятв о вступлении и в вечной преданности". "Братьям" выдавались деньги на покупку одежды, приобретение машин, аренду квартир, лечение, образование и многое другое. В их распоряжении был почти неограниченный арсенал оружия, в том числе такого, каким пользуются только спецслужбы. Это оружие в основном приобреталось в Южной Осетии. Выход из "Семьи", а также какие-либо действия, направленные против "братьев" или интересов "Семьи", карались смертью, говорили задержанные", - отмечает издание.

Согласно информации, собранной автором статьи, большинство членов "Семьи" были осетинами, вступали в нее добровольно и были уверены в том, что действуют на благо родины.

Следователи считают, что группировка, лидером которой считают Гагиева, несет ответственность за убийства мэра Владикавказа Виталия Караева, вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева и нескольких высокопоставленных полицейских Северной Осетии, отмечается в биографии Аслана Гагиева, опубликованной на "Кавказском узле". Как предполагают следователи, Гагиев также мог организовать убийства зампрокурора Олега Озиева, предпринимателя из Северной Осетии, владельца банка "Национальный капитал" Дмитрия Плытника, владельца Содбизнесбанка и банка "Кредиттраст" Александра Слесарева, председателя правления банка "Кутузовский" Олега Новосельского, а также бывшего владельца германских верфей Wadan Yards Андрея Бурлакова, сообщил 3 июля "Коммерсант".

Согласно информации, опубликованной сегодня в статье, в "Семью" Гагиева входили в том числе и сотрудники силовых структур, которые принимали участие в убийствах, слежке за людьми, с которыми Гагиева просили "помочь" и уничтожении тел.

Часть из них дали показания следователям, подробно описав убийства, в которых принимали участие, в частности, убийство владельца банка "Национальный капитал" Дмитрия Плытника и расстрел семьи банкира Александра Слесарева в 2005 году, в результате которого погибли четыре человека и двое пострадали.

По данным издания, некоторые убийства, организованные группой Гагиева, были связаны с похищениями людей в Северной Осетии. "В середине 2000-х похищения людей стали массовым явлением в Северной Осетии. На протяжении многих лет правоохранительные органы ничего не могли поделать с бандой, занимавшейся этими преступлениями. Похищения прекратились резко. А те, кого подозревали в этих преступлениях, стали погибать один за одним или просто исчезать. Тогда в республике заговорили, что появился какой-то Робин Гуд, который этих похитителей отлавливает". Кто-то даже стал называть его Барастыром (в осетинской мифологии — владыка загробного мира, оценивавший поступки людей)", - приводит издание слова бывшего оперативника МВД, знакомого с материалами дел о похищениях.

По данным "Новой газеты" один из арестованных по делу группы Гагиева дал показания, что за причастность к похищениям группировкой были убиты не менее трех человек, в том числе брат высокопоставленного силовика Северной Осетии.

Связи Гагиева с чиновниками и высокопоставленными силовиками



"Гагиев и члены его "Семьи" были связаны с огромным количеством самых высокопоставленных чиновников и их родственников. А существование "Семьи" обеспечивалось в том числе за счет средств государственной компании", - отмечает автор статьи.

По данным издания, деньгами группы занимался бизнесмен, одним из партнеров которого была в том числе и гражданская жене высокопоставленного сотрудника следственных органов.

"Весь бизнес в России выстроен таким образом, что нельзя вести дела, не давая денег тем, кто у власти. Есть определенные суммы, назначенные для каждого уровня бизнеса (...) Я платил ежемесячно 1,2 миллиона евро из своего общества [главе одной из силовых структур России]", - цитируются в статье слова Гагиев, сказанные в австрийском суде.

При этом, по данным газеты, "своим обществом" Гагиев назвал государственную компанию, которая должна была заниматься развитием гражданского авиастроения в России и получала финансирование из бюджета.

"Гагиев рассказывал в австрийском суде, что в какой-то момент деньги, которые он якобы передавал [силовикам], перестали доходить до главного адресата, и это стало основной причиной начала уголовного преследования. Показания Гагиева о платежах высокопоставленным российским силовикам можно было бы считать попыткой политизировать процесс экстрадиции, если бы не несколько "но". Во-первых, совместная компания, во-вторых, документы, которые нашли во время обыска в доме у юрисконсульта [госкомпании]", - подчеркивается в статье. По данным издания, Аслан Гагиев также рассказал австрийскому суду и подробности своих отношений с одним из российских министерств. "Еще 1,2 миллиона евро я платил министру. Таким образом, я должен был платить ежемесячно 2,4 миллиона евро. Не только я, но и мои партнеры, с которыми я вместе работал, должны были платить, но я отвечал за финансы, чтобы доставлять деньги по названным адресам", - приводятся его слова в статье. По данным, приведенным в статье, группа Гагиева также была связана с чиновниками, приближенными к администрации президента России и правительству, а государственная компания стала финансовым центром "Семьи". Развал группировки Согласно данным "Новой газеты", в 2008–2009 годах, как вспоминали работники госкомпании, которая была под контролем группы Гагиева, в руководстве начались конфликты, образовалось несколько центров принятия решений, а "миллиарды рублей, которые выделяло государство, просто испарялись". "В результате этих хищений компания не смогла выполнить свои обязательства перед зарубежными кредиторами. И в России правоохранительные органы возбудили уголовное дело. И тогда формальные и неформальные руководители стали предъявлять друг другу финансовые претензии", - говорится в статье. По данным издания, в сентябре 2011 года в московском ресторане был убит бывший партнер и заместитель Гагиева Андрей Бурлаков, которым тот был недоволен. В 2012 году компания была признана банкротом. "Братья устроили охоту на Сергея Бегларяна, одного из основателей "Семьи". На него покушались дважды. Сначала его выманили на встречу и хотели расстрелять возле базы на улице Лодочной, но у обоих киллеров отказало оружие, и Бегларян чудом вырвался из засады. Его искали два года, пока в 2012 году не узнали дом, в котором он прятался. Братья подкараулили его ночью у подъезда и буквально изрешетили из автоматов", - подчеркивает издание. По данным газеты, один из членов группы в 2012 году был признан виновным в совершении семи убийств и осужден на пожизненный срок. "Евгения Яшкина, бывшего офицера СОБРа, Мосгорсуд отправил на принудительное лечение. Его друг, бывший сотрудник уголовного розыска, Руслан Юртов в настоящее время ожидает суда", - отмечается в статье. Напомним, что ранее к длительным сроком заключения за причастность к группе Гагиева были приговорены Артур Тибилов, Валерий Плиев, Олег Хамицев, Чермен Сугаров, Азамат Сидаков и Тамерлан Козырев.

Североосетинские чиновники отвергли близкие отношения с Гагиевым

О своих контактах с Гагиевым рассказал изданию бывший председатель правительства Северной Осетии Сергей Такоев. "Мы познакомились с Асланом Гагиевым лет 10 назад. Назвать это знакомство "близкой связью", как пишут в материалах дела, конечно, нельзя. Причиной знакомства стала продажа аэропорта в Беслане. Нам было важно понимать, кем будут новые владельцы и, конечно, хотелось, чтобы эти люди были из Осетии. Мы встретились с Гагиевым в постпредстве Северной Осетии в Москве. После этого мы еще несколько раз виделись. И, по-моему, люди, с которыми он приходил на переговоры, потом конкурс и выиграли. Он производил приятное впечатление. Говорил логично, вел себя по-деловому. Складывалось впечатление, что он переживает за республику, за то состояние, в котором живет народ", - цитирует издание слова Сергея Такоева.

Он также отметил, что "слышал от людей, пострадавших в Беслане, что Гагиев оказывал им помощь, и в Южной Осетии люди говорили, что он им помогал, когда была война с Грузией". " Я удивился, когда увидел публикации о другой стороне его жизни. Там среди прочего говорилось, что он заказывал и покушение на меня. Я и тогда, и сейчас слабо верю, что Гагиев действительно был к этому причастен. Но, повторю, мы виделись всего 3-4 раза", - подчеркнул он.

Александр Тотоонов, первый зампред парламента Северной Осетии, тоже отрицает "близкую связь" с Гагиевым, подчеркивает газета. "Этот человек не входил в мое близкое окружение, в число моих друзей или товарищей. И, уж тем более, меня с ним не связывали никакие общие дела. Несколько лет назад в соцсетях уже появлялся "сенсационный" заголовок о моей якобы причастности к этой истории. Но и тогда анонимные авторы статьи не смогли привести ни одного довода. Потому что их, действительно, нет. В данном случае это - не более чем провокация, которая, допускаю, может быть выгодна моим политическим оппонентам", - рассказал Тотоонов.