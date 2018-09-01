01 сентября 2018, 18:17

Четыре человека стали жертвами ДТП на Кубани

Один человек погиб, еще трое доставлены в больницу после столкновения туристического микроавтобуса и легкового автомобиля в Краснодарском крае.

Инцидент произошел сегодня около 06.50 мск на на федеральной трассе "Дон" неподалеку от города Горячий Ключ.

Водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу,  где столкнулся с микроавтобусом Mercedes, который вез туристов на море, сообщает сегодня со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Краснодарскому краю ТАСС.

Водитель BMW погиб на месте от полученных травм, пассажирка BMW и два пассажира микроавтобуса были госпитализированы, уточняется в сообщении.

В микроавтобусе ехали 20 туристов, сообщили "Кубанские новости".

На официальном сайте Главного управления МВД по Краснодарскому краю на 17.05 мск сегодня информации о ДТП нет.

"Кавказский узел" писал, что 28 августа пять человек погибли, один госпитализирован в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Курганинском районе Кубани.

Примечание:

"Три человека госпитализированы после ДТП с маршруткой на Кубани", "Четыре человека стали жертвами аварии в Ростовской области", "Семеро туристов пострадали в результате аварии на Кубани".

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