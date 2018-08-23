23 августа 2018, 08:54

Три человека госпитализированы после ДТП с маршруткой на Кубани

В результате столкновения маршрутного такси с легковой машиной в Приморско-Ахтарске вечером 22 августа к врачам обратились восемь человек, трое остаются в больнице, сообщили сегодня в краснодарском главке полиции.

Авария произошла 22 августа около 18.30 мск в Приморско-Ахтарске на перекрестке улиц Красноармейской и Чапаева.

"Столкнулись пассажирский микроавтобус Hyundai и "Лада Калина". В результате ДТП восемь человек доставлены в больницу, из них трое госпитализированы", - рассказал представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, слова которого приводит ТАСС.

В числе пострадавших - четырехлетняя девочка. Ей, как и еще четверым обратившимся в больницу, врачи назначили амбулаторное лечение, передают «Кубанские новости».

"Кавказский узел" писал, что днем 16 августа на 72-м километре автодороги Краснодар-Ейск произошло столкновение шести машин, в результате чего один человек погиб, двое были госпитализированы с травмами.

Примечание:

"Пассажиры автобуса Тбилиси - Краснодар размещены в доме культуры на Ставрополье", "Один человек пострадал в аварии с поездом на Кубани", "Семь человек стали жертвами массового ДТП на Кубани".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

23 августа 2018, 09:35

23 августа 2018, 08:54

23 августа 2018, 08:40

  • Защита попросила суд оправдать Бессонова

    В суде в Ростове-на-Дону завершились прения сторон по делу бывшего депутата Госдумы от КПРФ Владимира Бессонова, обвиняемого в избиении полицейских. Защита Бессонова заявила, что дело против бывшего депутата незаконно и указала на "недопустимые доказательства".

23 августа 2018, 08:35

23 августа 2018, 08:12

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости