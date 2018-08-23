Три человека госпитализированы после ДТП с маршруткой на Кубани

23 августа 2018, 08:54

В результате столкновения маршрутного такси с легковой машиной в Приморско-Ахтарске вечером 22 августа к врачам обратились восемь человек, трое остаются в больнице, сообщили сегодня в краснодарском главке полиции.

Авария произошла 22 августа около 18.30 мск в Приморско-Ахтарске на перекрестке улиц Красноармейской и Чапаева.

"Столкнулись пассажирский микроавтобус Hyundai и "Лада Калина". В результате ДТП восемь человек доставлены в больницу, из них трое госпитализированы", - рассказал представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, слова которого приводит ТАСС.

В числе пострадавших - четырехлетняя девочка. Ей, как и еще четверым обратившимся в больницу, врачи назначили амбулаторное лечение, передают «Кубанские новости».

"Кавказский узел" писал, что днем 16 августа на 72-м километре автодороги Краснодар-Ейск произошло столкновение шести машин, в результате чего один человек погиб, двое были госпитализированы с травмами.