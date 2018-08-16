Четыре человека стали жертвами аварии в Ростовской области

16 августа 2018, 09:55

Двое взрослых и двое детей получили травмы в аварии с грузовиком и двумя легковыми машинами в Миллеровском районе, сообщили сегодня в МВД.

ДТП произошло сегодня около 4.00 мск на трассе М4 "Дон".

Грузовой автомобиль Scania столкнулся c остановившимися на обочине машинами Audi Q5 и Audi Q7, пишет со ссылкой на представителя ГУ МВД по Ростовской области "Интерфакс".

"В результате ДТП пострадали и были доставлены в больницу четыре человека: два взрослых в Ауди Q5, и двое детей в Ауди Q7, две девочки 2006 года рождения", — цитирует источник в ведомстве РИА "Новости".

"Кавказский узел" ранее писал, что 15 августа в массовом ДТП на Кубани погиб ребенок и шесть человек пострадали. Авария с участием пяти автомобилей произошла на дороге Джубга - Сочи в районе Молдовановки.