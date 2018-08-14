ДТП на трассе Р-22 «Каспий» в Наримановском районе. Фото https://30.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14102355

14 августа 2018, 10:51

Восемь человек пострадали в ДТП близ Астрахани

Шесть взрослых и два ребенка доставлены сегодня в больницы после столкновения двух машин на трассе в Наримановском районе, сообщило МВД.

Авария произошла сегодня утром на трассе Р-22 «Каспий» в Наримановском районе. По данным полиции, автомобиль Toyota Corolla выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником Nissan X-Trail, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Астраханской области.

Травмы различной степени тяжести получили четыре человека, находившиеся в автомобиле Toyota и четыре пассажира внедорожника, в том числе два ребенка, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

"Все пострадавшие, семь астраханцев и один пермяк, были доставлены в различные медицинские учреждения областного центра", - уточнила пресс-служба управления.

"Кавказский узел" писал также, что 10 августа четыре человека погибли и один был доставлен в больницу после столкновения двух легковых автомобилей близ Краснодара.

Примечание:

"Полицейский назван участником ДТП с жертвами на Кубани", "Пять человек стали жертвами массового ДТП на Кубани", "16 человек стали жертвами ДТП с микроавтобусом на Кубани".

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