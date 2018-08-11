Три человека стали жертвами ДТП с автобусами в Ростовской области

11 августа 2018, 23:47

Один человек погиб и двое пострадали при столкновении автобуса, легкового автомобиля и микроавтобуса в Ростовской области, сообщили в МВД.

По данным ведомства, авария произошла сегодня на пятом километре трассы Ростов - Волгодонск.

"Автомобиль ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом ПАЗ, после чего автобус столкнулся с микроавтобусом Ford Transit", - цитирует представителя ГУ МВД по Ростовской области "Интерфакс".

В результате аварии водитель микроавтобуса погиб, травм получили водители легкового автомобиля и автобуса, проинформировали в ведомстве.

"Кавказский узел" ранее писал, что 30 июля в Аксайском районе Ростовской области столкнулись КамАЗ и микроавтобус Volkswagen, перевозивший рабочих. В результате ДТП три человека погибли, еще шестеро были госпитализированы. 1 августа стало известно об аресте водителя грузовика, который, по версии следствия, в момент ДТП был пьян.