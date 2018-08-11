11 августа 2018, 23:47

Три человека стали жертвами ДТП с автобусами в Ростовской области

Один человек погиб и двое пострадали при столкновении автобуса, легкового автомобиля и микроавтобуса в Ростовской области, сообщили в МВД.

По данным ведомства, авария произошла сегодня на пятом километре трассы Ростов - Волгодонск.

"Автомобиль ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом ПАЗ, после чего автобус столкнулся с микроавтобусом Ford Transit", - цитирует представителя ГУ МВД по Ростовской области "Интерфакс".

В результате аварии водитель микроавтобуса погиб, травм получили водители легкового автомобиля и автобуса, проинформировали в ведомстве.

"Кавказский узел" ранее писал, что 30 июля в Аксайском районе Ростовской области столкнулись КамАЗ и микроавтобус Volkswagen, перевозивший рабочих. В результате ДТП три человека погибли, еще шестеро были госпитализированы. 1 августа стало известно об аресте водителя грузовика, который, по версии следствия, в момент ДТП был пьян.

Примечание:

"Восемь человек стали жертвами ДТП в Ростовской области", "Пассажиры трех поездов задержались в пути из-за ДТП в Ростовской области", "Шахтинский автоинспектор осужден за смертельное ДТП".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

13 августа 2018, 11:58

  • Суд в Азербайджане освободил Ильгара Мамедова

    Апелляционная инстанция сегодня заменила оставшийся срок заключения лидера партии "Республиканская альтернатива" Ильгара Мамедова на условное наказание. При этом суд не оправдал оппозиционера, отметил его адвокат.

13 августа 2018, 11:21

13 августа 2018, 10:25

13 августа 2018, 10:02

13 августа 2018, 09:25

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости