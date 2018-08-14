Семеро туристов пострадали в результате аварии на Кубани

14 августа 2018, 23:53

Прогулочный джип упал в овраг под Геленджиком. Двое детей и пятеро взрослых, находившиеся в автомобиле, с травмами доставлены в больницу.

Авария произошла сегодня в 16.20 мск в районе села Возрождение.

Во время прогулочной поездки с группой туристов автомобиль УАЗ опрокинулся в овраг, семь человек получили тяжелые травмы, все они госпитализированы, сообщает сегодня со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по Краснодарскому краю "Интерфакс-Юг".

Четверо пострадавших, среди которых один ребенок, а также водитель машины, находятся в реанимации, еще трое получили незначительные ушибы, передает со ссылкой на пресс-службу мэрии Геленджика ТАСС.

Автомобиль спустился по крутому склону вниз примерно на 300 метров, для эвакуации пострадавших понадобилось альпинистское снаряжение, приводятся слова сотрудника краснодарской краевой аварийно-спасательной службы "Кубань-Спас".

Следователи начали проверку в связи с ДТП, заявила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.

Информации о ДТП на официальных сайтах следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю и главного управления МВД по Краснодарскому краю, на 23.50 мск 14 августа, нет.

Как писал "Кавказский узел", 25 июля в Туапсе произошло ДТП с участием фуры и трех маршруток, в больницы были доставлены водитель фуры и четверо пассажиров туристического микроавтобуса.