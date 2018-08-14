14 августа 2018, 23:53

Семеро туристов пострадали в результате аварии на Кубани

Прогулочный джип упал в овраг под Геленджиком. Двое детей и пятеро взрослых, находившиеся в автомобиле, с травмами доставлены в больницу.

Авария произошла сегодня в 16.20 мск в районе села Возрождение.

Во время прогулочной поездки с группой туристов автомобиль УАЗ опрокинулся в овраг, семь человек получили тяжелые травмы, все они госпитализированы, сообщает сегодня со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по Краснодарскому краю "Интерфакс-Юг".

Четверо пострадавших, среди которых один ребенок, а также водитель машины, находятся в реанимации, еще трое получили незначительные ушибы, передает со ссылкой на пресс-службу мэрии Геленджика ТАСС.

Автомобиль спустился по крутому склону вниз примерно на 300 метров, для эвакуации пострадавших понадобилось альпинистское снаряжение, приводятся слова сотрудника краснодарской краевой аварийно-спасательной службы "Кубань-Спас".

Следователи начали проверку в связи с ДТП, заявила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.

Информации о ДТП на официальных сайтах следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю и главного управления МВД по Краснодарскому краю, на 23.50 мск 14 августа, нет.

Как писал "Кавказский узел", 25 июля в Туапсе произошло ДТП с участием фуры и трех маршруток, в больницы были доставлены водитель фуры и четверо пассажиров туристического микроавтобуса.

Примечание:

"Десять поездов задержались из-за ДТП на Кубани", "Четыре человека пострадали в ДТП в Краснодаре", "Один человек остается в больнице после ДТП в Дагомысе".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

15 августа 2018, 01:01

15 августа 2018, 00:22

15 августа 2018, 00:18

14 августа 2018, 23:53

14 августа 2018, 23:39

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости