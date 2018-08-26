Автомобиль "Москвич" после ДТП в Курганинском районе Краснодарского края. Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД края https://23.мвд.рф/news/item/14235873

26 августа 2018, 12:25

Шесть человек стали жертвами ДТП на Кубани

Пять человек погибли, еще один госпитализирован в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Курганинском районе Кубани.

Сообщение об аварии поступило в полицию сегодня около 5.00 часов утра. На трассе Усть-Лабинск – Лабинск - Упорная столкнулись два легковых автомобиля.

По данным регионального ГУ МВД, автомобиль "Лада Приора" выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с "Москвичом".

"На месте погибли оба водителя, а так же три пассажира "Москвича", еще один пассажир доставлен в Центральную районную больницу", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Данные о состоянии пострадавшего пассажира в сообщении правоохранителей не приводятся.

"Кавказский узел" писал, что вечером 22 августа в Приморско-Ахтарске столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. Пострадали восемь человек, трое из них были госпитализированы.

Примечание:

"Три человека госпитализированы после ДТП с маршруткой на Кубани", "Четыре человека стали жертвами аварии в Ростовской области", "Семеро туристов пострадали в результате аварии на Кубани".

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