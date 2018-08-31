Активисты в Ереване провели акцию против ЛГБТ-пропаганды

31 августа 2018, 21:39

Сегодня перед зданием посольства Германии в Ереване группа активистов провела акцию против ЛГБТ-пропаганды и за сохранение традиционной семьи. Активисты призвали не осуждать жителей армянского села за их стычку с представителями ЛГБТ-сообщества до окончания расследования.

Акцию против ЛГБТ-пропаганды организовала инициативная группа "Во имя нации: шаг каждого". В ней, как сообщили организаторы, приняли участие порядка десяти человек.

Активисты держали в руках плакаты с надписями "ЛГБТ-сообществу не дано право стать матерью", "Нет ЛГБТ", "Да - традиционной семье" и т.д. Они отметили, что инициативная группа была основана после "известных случаев в селе Шурнух Сюникской области Армении, когда между сельчанами и представителями сообщества ЛГБТ произошел инцидент".

3 августа, согласно сообщению Полиции Армении, поступило сообщение о том, что "в селе Шурнух 30 сельчан напали на девятерых представителей ЛГБТ-сообщества и избили их, изгнав из села". Полиция также сообщила, что прибывшие на место оперативники выяснили, что житель села Шурнух потребовал от мужчины вместе с его друзьями покинуть село, мотивируя свое требование тем, что они гомосексуалисты. Получив отказ, житель села избил мужчину и его друзей. В полицию были подвергнуты приводу участники стычки, назначена экспертиза. 7 августа посольство США в Армении выступило с осуждением инцидента, обвинив сельчан за нападение на представителей ЛГБТ.

Участники сегодняшней акции отметили, что посол США в Армении Ричард Милсс нарушил презумпцию невиновности, обвинив жителей села Шурнух в нападении на представителей ЛГБТ и применении к ним насилия, тогда как расследование по делу еще идет.

В комментарии корреспонденту "Кавказского узла" участники протеста отметили, что до этого они проводили акцию у зданий посольств США и Великобритании. По их мнению, ЛГБТ-пропаганде в Армении способствуют именно эти посольства.

Ежегодно посольство Великобритании спускает свой флаг и поднимает флаг ЛГБТ в знак солидарности, сообщил участник акции Грайр Костанян. "Это метод пропаганды, - заявил он. - Я ничего не имею против прав человека, но распространение этой пропаганды - для меня как традиционного армянского человека нетерпимо".

Активист добавил также, что ЛГБТ-сообщество распространило сообщение о том, что 15-18 ноября в Ереване намечен 11-й форум ЛГБТ-христиан Восточной Европы и Центральной Азии. "Я могу вас заверить, что подобного мероприятия в Армении не будет. Мы не позволим этого, будьте уверены, вокруг нашего протеста соберутся тысячи людей", - заявил молодой человек.

Посольство Великобритании в Армении поднимает флаг ЛГБТ в день борьбы с гомофобией 17 мая. В прошлом году 19 мая члены общественного движения "Во имя закона" в Ереване собрались перед посольством Великобритании и потребовали отставки посла Великобритании в Армении Джудит Маргарет Фарнворт, а также публичного извинения перед армянами за поднятый флаг. Участники акции держали в руках плакаты, на которых были написаны требования прекратить пропаганду ЛГБТ и призыв уважать Армению.

Другая участница акции Милена К. отметила, что ее протест не против ориентации людей, а против пропаганды этой ориентации. По ее словам, девушка не представляет, что "двое однополых людей могут создать нормальную семью". "Для меня это неприемлемо. Это болезнь, а болезнь нельзя распространять", - отметила активистка.

Участники акции передали послу Германии в Армении письмо-жалобу, адресованную канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Протестные акции против ЛГБТ и преследование представителей этого сообщества свидетельствуют о серьезных проблемах с правами человека в Армении, заявил ранее "Кавказскому узлу" руководитель общественной организации Pink Armenia Мамикон Овсепян.

Напомним, что по уровню обеспечения прав сексуальных меньшинств Армения находилась на 47-м месте в рейтинге ILGA-Europe - европейского отделения Международной ассоциации геев, лесбиянок, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, опубликованном к 17 мая 2017 года. Последнее - 49-е место - в рейтинге занял Азербайджан, а предпоследнее - Россия. Таким образом, эти страны были признаны самыми гомофобными в Европе.