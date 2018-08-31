Пять человек пострадали при ДТП в Ростовской области

31 августа 2018, 18:57

Два автомобиля столкнулись на федеральной трассе "Дон", в числе пяти пострадавших двое несовершеннолетних детей, сообщил источник в полиции Ростовской области.

Авария произошла сегодня в 11:00 мск на федеральной трассе "Дон" в Красносулинском районе. 77-летний водитель кроссовера SsangYong Actyon попытался совершить разворот и не заметил, что в попутном направлении ехала "Лада Приора". От удара водителя SsangYong Actyon зажало в машине - спасателям пришлось применять специальные гидравлические приспособления, чтобы извлечь его. Он получил травму головы и, предположительно, травму позвоночника, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" источник в областном главке МВД.

По его словам, в "Ладе" находились четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних детей. Четырехлетнюю девочку и 12-летнего мальчика отвезли в больницу в город Шахты. У мальчика диагностирована травма брюшной полости, у девочки - травма головы. Их родителей и водителя SsangYong доставили в больницу города Зверево.

Очевидцы сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что дети были пристегнуты.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 16 августа на трассе "Дон" в Ростовской области произошла авария, в которой пострадали восемь человек.